Cuánto cuesta un combo de hamburguesa en Kiddo, una de las hamburgueserías más reconocidas de Buenos Aires

Precios de hamburguesas. Cuánto sale un combo en Kiddo, la hamburguesería creada por el youtuber Alejandro Roig que hoy vende miles en Buenos Aires.

Cuánto cuesta un combo de hamburguesa en Kiddo, una de las hamburgueserías más reconocidas de Buenos Aires
Los precios de las hamburguesas en Kiddo son referencia en Las Cañitas y alrededores. Según la carta publicada, los combos —que suman papas o nuggets más bebida— parten desde valores medios. En este repaso de precios en locales gastronómicos porteños, se muestra cuánto puede gastar una persona en la hamburguesería.

Cuánto cuesta una hamburguesa en Kiddo

La cheeseburger simple cuesta $7.500, mientras que la doble sube a $10.000. La opción veggie se ofrece a $7.400.

Entre las más pedidas aparece la Melvin:

  • Simple: $9.500
  • Doble: $12.000

La Deluxe cuesta $11.000, y la Park arranca en $7.500.

Precios de combos con papas o nuggets

El agregado de papas fritas suma $4.000, mientras que los chicken nuggets (6 unidades) cuestan $5.500.

Las bebidas más elegidas son la gaseosa en lata ($3.000) y la cerveza Patagonia ($6.000). Con estos valores, un combo promedio individual ronda:

  • Cheeseburger simple + papas + gaseosa: $14.500
  • Cheeseburger doble + papas + gaseosa: $17.000
  • Melvin simple + nuggets + cerveza: $21.000
  • Deluxe + papas + gaseosa: $18.000

En general, el combo promedio por persona oscila entre $14.500 y $21.000. Para dos personas, el gasto se ubica entre $29.000 y $42.000, dependiendo del pedido.

Kiddo, la hamburguesería de un youtuber fanático

Alejandro Roig, conocido como Burger Kid, abrió Kiddo en 2022 tras años de reseñar hamburguesas en YouTube. Hoy el local de Las Cañitas despacha unas 40.000 unidades por mes, con filas que pueden superar los 40 minutos.

La propuesta se caracteriza por carne procesada a diario, pan artesanal Kalis y una cocina ultrarrápida que entrega pedidos en apenas dos minutos. Además de Buenos Aires, Kiddo abrió en Miami y prepara nuevas aperturas en Palermo.

Con combos que combinan hamburguesa, papas y bebida en un rango de $15.000 a $20.000, la marca se consolidó como una de las más reconocidas del rubro en la ciudad.

