Cuánto cobran en promedio los mendocinos, ¿qué sectores están por encima y cuales por debajo?

El economista José Vargas, titular de Evaluecon, señaló que durante el primer semestre de este año, los salarios se incrementaron en el orden del 17,5%, tiempo en que el Índice de Precios al Consumidor avanzó en un 24,6%. De esta forma, los salarios perdieron contra la inflación, y se calcula que entre el sector registrado y no registrado, es decir “sector público, privado, formal e informal”, un mendocino gana en promedio $49.200.

En paralelo, al mes de abril, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), informó que las líneas de pobreza e indigencia de Abril para una familia Tipo 2 (dos adultos y dos niños), son de $56.890,71 y $22.847,68 respectivamente. De esta manera, un solo salario promedio no alcanza para cubrir las necesidades del grupo familiar, y se requiere que al menos dos adultos tengan ingresos mensuales fijos.

¿Cuánto cobran los mendocinos, según cada actividad?

Más allá del salario promedio, que surge de contrastar la masa salarial (todo el dinero que se destina al pago de salarios), con la cantidad de trabajadores activos, se puede conocer por actividad, cuánto gana un trabajador de la provincia de Mendoza.

En el sector comercial, La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), suscribieron el nuevo acuerdo paritario 2021 para la actividad mercantil. Se acordó un incremento del 32% en cuatro tramos: 8% en mayo, 8% en septiembre, 8% en enero de 2022, y 8% en febrero de 2022. Esto permitirá que para el sueldo de septiembre, el básico pase de $35.790 a $50.687.

Por otro lado, el sitio Glassdor, que permite a los trabajadores subir de forma anónima sus salarios y a qué se dedican para que los aspirantes a puestos laborales puedan conocer detalles de las empresas y cuánto pagan, ubica el salario de los “analistas en comercio exterior”, por encima de los $60.000. Además, empleados de supermercados declararon cobrar entre $ 57.349 y $ 62.326 por mes por un trabajo de tiempo completo.

En tanto que un trabajador del área metalmecánica, un “oficial tornero” declaró cobrar entre $17.000 y $81.000 como sueldo base.

En el sector gastronómico, en general, un mozo puede ganar entre $18.000 y $28.000 por mes, aunque en algunas cadenas internacionales, u hoteles importantes, se registraron salarios más altos (dependiendo también de la categoría del trabajador), que llegan a $80.000. Esos saltos afectan el promedio, que llega a $34.406 en Mendoza. Las estimaciones de Sueldos se basan en los 28 sueldos que los empleados con un cargo de Mozo en Mendoza informaron a Glassdoor de manera anónima. Ya para un chef, en general, los salarios van de $35.000 a $56.000 por mes.

En otro rubro, un arquitecto puede cobrar entre $59.000 y $65.000 como contratista para el Gobierno, y “proyectistas” en grupos privados pueden superar los $100.000 y los $150.000.

En tanto que, el sueldo promedio de un contador es de $86.257. Las estimaciones de sueldos se basan en los 18 sueldos que los empleados con ese cargo, informaron a Glassdoor de manera anónima. No obstante, las declaraciones oscilaron entre $24.000 y $124.000. Por otro lado, el sueldo promedio de un Ingeniero es de $101.747, en base a 32 sueldos informados.

El sueldo promedio de un médico es de $88.349. Las estimaciones de 14 sueldos que van desde los $28.000 a los $157.000.

Finalmente, el sueldo promedio de un docente es de $42.593. Las estimaciones de Sueldos se basan en los 90 sueldos que los empleados con cargos de ese tipo informaron a la plataforma.

Trabajadores de casas particulares en Mendoza

De acuerdo con el informe difundido en el informe que se elaboró a partir de la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS), esta fuerza de trabajo representa el 5,6 por ciento del empleo, el 17,4 por ciento de las mujeres ocupadas y el 22 por ciento de las mujeres asalariadas del país.

No obstante, se estima que 3 de cada 4 trabajadores no está registrado, y por lo tanto, no acceden a derechos laborales ni a protección social de ningún tipo. Y a pesar de que la registración en blanco no implica la pérdida de beneficios como la AUH, todavía existe mucha desinformación al respecto.

En la provincia, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, al mes de febrero, se registraron 20.395 empleadores, y un total 22.284 de empleados; y a nivel país, 521.334 empleadores de servicio doméstico, y un total de 624.144 empleados. Estos números reflejan únicamente al personal registrado.

El servicio doméstico es compatible con planes sociales como la Asignación Universal por Hijo, de manera que si una trabajadora (se privilegia a la madre para el pago de las AUH, aunque en algunos casos puede ser que se le otorgue el dinero al padre), tuviera dos hijos menores de 18 años podría sumarle al salario básico, un total de $6.427,20 ($3.213,60 por hijo).

Además, si al menos uno de los menores tuviera menos de 7 años de edad, podrá sumar al mes $6.000 en concepto de la tarjeta alimentar, o $9.000 por dos o más niños de hasta ese rango etario.

Sumando todos los conceptos, una trabajadora con dos niños menores de 7 años de edad (hasta 6 años y 364 días), cobraría al mes un total de $38.192,70 (entre salario y asignaciones). De todas maneras, se espera una actualización del salario a partir del próximo mes.

Las empresas más codiciadas

La consultora Randstad, líder global en servicios de Recursos Humanos, dio a conocer los resultados de la edición 2021 del Randstad Employer Brand Research, el estudio realizado en base a la opinión más de 190.000 participantes en 34 mercados de todo el mundo. Del mismo se desprende que, Mercado Libre resultó ganadora como la empresa más atractiva para trabajar entre los más de 4.700 argentinos consultados, seguida por Unilever en segundo lugar y Toyota en el tercer puesto.

Mercado Libre quiere incrementar el número de colaboradores y busca nuevos perfiles. (Imagen Ilustrativa) Mercado Libre

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó sobre los resultados: “Con la crisis desatada por la llegada de la pandemia, la reputación y la gestión de la marca empleadora cobraron más valor que nunca. Empleados, consumidores y la sociedad en su conjunto están prestando especial atención a la respuesta de las organizaciones en medio de la crisis. Aquellas empresas que pusieron a las personas en primer lugar, cuidaron a su gente y obraron en línea con sus valores salieron fortalecidas y tienen hoy equipos más comprometidos. Eso se ve claramente en los resultados del Employer Brand Research de este año, es algo que puntualmente preguntamos en la encuesta y surge que el 60% de los empleados que debió pasar a un formato de trabajo remoto siente una mayor lealtad hacia su empleador debido a cómo manejó la situación del COVID-19”.

Los sectores más atractivos, según los argentinos

La industria automotriz, la de software & IT y viajes y turismo se posicionaron en el tope del ranking como los tres sectores preferidos por los trabajadores argentinos, seguidos por consumo masivo, indumentaria, transporte y logística, banca y finanzas y salud. Variables como estar saneada a nivel financiero, ofrecer formación de calidad y brindar seguridad laboral a largo plazo lograron construir una imagen positiva de estas industrias, que obtienen con este posicionamiento una ventaja sustancial a la hora de reclutar talento en un mercado cada vez más competitivo.

Los resultados de la edición 2021 del Employer Brand Research permiten saber también cuáles son los sectores más atractivos para trabajar a nivel global. El top 3 de los 34 países en los que se llevó a cabo el estudio pone al sector de tecnología de la información y las comunicaciones en lo más alto de las preferencias, seguido por el sector de Agro y la industria automotriz.