Cuánto cobra un pintor para dejar lista una casa de 2 habitaciones con patio

Tomando referencias actuales de abril de 2026 , una casa de 2 habitaciones con patio en Argentina suele quedar en una franja de entre $1.700.000 y $3.100.000 si el trabajo incluye interiores completos, cielorrasos , paredes del patio y materiales estándar. Si el pintor cobra sólo mano de obra, el rango baja a alrededor de $1.150.000 a $2.300.000, con los materiales aparte.

Ese cálculo surge de cruzar los valores por m² de pintura interior, exterior y cielorrasos relevados por Home Solution con referencias recientes sobre materiales para viviendas y precios de trabajos comparables en departamentos de 3 ambientes.

Ahí está la diferencia que muchas veces se subestima. Un departamento de 3 ambientes, con unos 60 a 75 m² cubiertos y más de 200 m² pintables entre paredes y techos, hoy se mueve entre $450.000 y $780.000 para un trabajo estándar.

Pero una casa de dos habitaciones con patio suma otra capa: exteriores, medianeras, muros más expuestos y, muchas veces, más preparación previa. Además, los propios relevamientos del rubro muestran que los valores cambian por zona y que CABA y GBA suelen estar por encima del interior .

Cuando se lleva esa lógica a una casa chica o mediana, el presupuesto deja de parecerse al de un departamento.

Home Solution publica para abril referencias de $5.584 a $17.642 por m² en pintura interior, $5.016,30 a $12.496,95 por m² en cielorraso y $5.600 a $11.200 por m² en pintura exterior, y aclara que esos valores son sólo mano de obra y no incluyen materiales.

Por eso, aun sin entrar en humedades o enduido completo, una casa de dos habitaciones con patio ya se despega rápido de los números más bajos.

Qué suele estar incluido cuando dicen “dejarla lista”

Acá aparece otra trampa habitual: dos presupuestos pueden parecer parecidos, pero no incluir lo mismo. En un trabajo estándar, lo normal es que el pintor contemple protección de pisos y aberturas, lijado general, una mano de fijador, reparación puntual de grietas menores, dos manos de látex interior y limpieza final. Ese es el paquete base con el que se suelen comparar los presupuestos.

El problema es que “casa con patio” no siempre significa lo mismo. Hay presupuestos que incluyen sólo los ambientes interiores y dejan afuera el patio.

Otros toman también las paredes exteriores del patio, pero no las rejas, no las aberturas, no la fachada y tampoco la terraza o el techo si necesitan impermeabilización. Ahí es donde dos números que parecen cercanos terminan siendo trabajos muy distintos.

Por qué los materiales empujan tanto el total

Acá es donde el presupuesto empieza a tomar forma de verdad. La referencia más clara hoy es la de una vivienda de 100 m², con un costo de $850.000 a $970.000 sólo en materiales, incluyendo interiores y exteriores con pintura de calidad media.

Para una casa de 2 habitaciones con patio, que normalmente es más chica, el gasto baja, pero sigue siendo alto: en un caso estándar puede rondar $500.000 a $800.000 sin irse a productos premium.

Para entender por qué, alcanza con mirar algunos precios actuales de Easy:

Látex interior/exterior antihongo Sinteplast 20 L: $88.495 , con rendimiento de 10 a 12 m² por litro por mano .

, con rendimiento de . Fijador sellador interior Venier 20 L: $64.495 , con rendimiento de 8 a 12 m² por litro por mano .

, con rendimiento de . Enduido interior Sinfonia 20 L: $54.095 , con rendimiento de 3 m² por litro .

, con rendimiento de . Látex exterior Sherwin Williams 20 L: $226.495, con rendimiento de 12 a 14 m² por litro por mano.

Ese detalle explica por qué una casa no se resuelve con “un par de baldes”. Entre pintura interior, pintura exterior, fijador, enduido, cintas, plásticos, lijas, rodillos y recambios, el gasto sube mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Y si además hay patio expuesto al sol o a la humedad, el exterior suele exigir productos mejores o más manos.

Los casos en los que el presupuesto se dispara

Hay cuatro cosas que suelen romper cualquier cálculo inicial. La primera es la humedad. La segunda, el enduido general porque las paredes están muy marcadas.

La tercera, pasar de un color oscuro a uno claro, porque eso obliga a meter más manos. Y la cuarta, los sectores que muchos creen que “van aparte”, como aberturas, rejas, techos altos o cielorrasos complicados.

A eso se suma otro punto que suele aparecer tarde: el techo o la terraza. Si además de “dejar lista la casa” hay que impermeabilizar una losa o tratar filtraciones, ya no se trata de pintura común.

Como referencia, Easy publica hoy un impermeabilizante Recuplast de 20 L a $157.545, y Home Solution releva la impermeabilización de techos entre $5.600 y $11.000 por m² sólo de mano de obra. Es decir: ese extra puede convertir un presupuesto razonable en uno mucho más pesado.