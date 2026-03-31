Cuánto cobra un cerrajero por cambiar una cerradura en abril 2026

Cambiar una cerradura dejó de ser un gasto menor en Argentina y hoy el presupuesto final depende de varios factores: el tipo de puerta, la calidad del mecanismo, si el trabajo es programado o de urgencia y si el cerrajero sólo reemplaza la pieza o también tiene que adaptar la instalación existente.

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Las guías privadas más actualizadas del rubro publicadas en 2026 ubican el cambio de una cerradura común entre $35.000 y $55.000 en un relevamiento y entre $40.000 y $70.000 en otro. Para una cerradura de seguridad , los valores suben a un rango de $55.000 a $90.000 o incluso de $80.000 a $150.000 , según complejidad y tipo de trabajo.

Si se baja eso a un caso concreto de vivienda, hoy lo más razonable es pensar así: una cerradura común para puerta de casa suele terminar en una franja de $35.000 a $70.000 , mientras que una cerradura reforzada o de seguridad normalmente se mueve entre $55.000 y $150.000 .

En algunos trabajos ese total ya incluye la cerradura; en otros, el cerrajero cobra aparte el repuesto y la mano de obra.

Ese rango también cierra cuando se mira cuánto vale hoy el material. En Easy, una cerradura standard Currao figura en $12.762,75 , mientras que una cerradura de seguridad Prive aparece en torno de $30.047,50 a $42.427,75 , según el modelo.

Eso explica por qué el número final cambia tanto entre un recambio básico y uno orientado a reforzar la seguridad del hogar.

Qué hace que el presupuesto suba mucho más

La segunda gran variable es la urgencia. Una guía de precios de 2026 indica que, sobre el valor base, un trabajo nocturno puede sumar un recargo de 30% a 50%, uno de fin de semana entre 20% y 40%, y uno en feriado entre 50% y 100%.

Otra referencia del mismo año marca subas de 40% a 60% de noche, 30% a 50% en fines de semana y 50% a 80% en feriados.

También influye si el cerrajero tiene que hacer algo más que sacar una cerradura y colocar otra. No cuesta lo mismo reemplazar una pieza común que cambiar un cilindro de alta seguridad, que en una de las guías aparece entre $45.000 y $80.000, ni intervenir una cerradura multipunto, que puede ir de $80.000 a $150.000 o incluso de $150.000 a $300.000 en trabajos más complejos.