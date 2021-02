Cuándo conviene trabajar horas extras y cuándo se lo lleva Ganancias

El fin de semana extra largo de Carnaval, la planta de Toyota en Argentina no pudo funcionar porque no había suficiente personal para operar la línea de montaje. Según trascendió, los trabajadores prefieren no trabajar porque una parte importante de ese extra se debe pagar luego en concepto de Ganancias .

Aunque el caso de la automotriz logró difusión por tratarse de una empresa que tiene 5.000 operarios, lo cierto es que esta situación se da en otras de rubros como petroleros, neumáticos, siderúrgicos, bancarios, seguros, metalúrgicos, minería. Algunos empleados optan por no realizar horas extras los días feriados, lo que impacta en la actividad de las compañías.

Lo que subyace a este problema es que las horas extras trabajadas en días laborables y las que se cumplen en feriados tributan de manera diferente. En ambos casos, como son un ingreso del trabajador, se consideran para el cálculo de Ganancias .

Pero, como detalla Clarín, sólo está exenta de abonar el impuesto la diferencia entre el valor de la hora extra en días inhábiles, feriados y fines de semana, y el valor de una hora normal. Así, si un trabajador gana $ 500 la hora y por realizar una hora extra el fin de semana cobra un plus del 100% ($ 1.000 en total), los primeros $ 500 (hora normal) tributan Ganancias y los $ 500 extras están exentos del impuesto.

En cambio, en las horas extras en días de semana, el impuesto se aplica sobre la totalidad del ingreso, aunque el adicional no se considera para subir de escala y pagar una alícuota mayor, por lo que esos ingresos tributan aplicando la alícuota previa a incorporar las horas extras.

Para tener una referencia de si, en el caso de estar alcanzado por Ganancias , conviene trabajar las horas extras en un día no laborable, el tributarista Daniel Lejtman, de Lisicki, Litvin y Asociados, preparó algunos ejemplos –que publicó Clarín- de cómo impacta el tributo en el ingreso por horas extras.

- A un trabajador soltero, sin hijos, que gana $ 100.000 netos o de bolsillo (después de las retenciones de jubilación y salud), le descontarán $ 3.302 mensuales por Ganancias. Si hace horas extras en forma en día de semana y cobra $ 10.000 mensuales netos más, le descontarán $ 5.595 mensuales. Así, en lugar de los $ 10.000, cobrará $ 7.707. Son $ 2.293 menos ($ 5.595 - $ 3,302), un 22,93% menos. En tanto, si hace horas extras días inhábiles, feriados y fines de semana por $ 20.000 (pago que se compone de $ 10.000 por la hora normal y $ 10.000 del plus de la hora extra por feriado) también le descontarán $ 5.595. Por esos $ 20.000 adicionales, le descontarán $ 2.293, cobrando un 11,46% menos.

- Si un soltero sin hijos con $ 150.000 de ingreso neto hace horas extras también por $ 10.000 mensuales en días normales, el impuesto mensual sube de $ 17.776 a $ 21.384: son $ 3.608 y su ingreso por esas horas extras se reduce a $ 6.392, un 36,08%. Y si realiza horas extras por $ 20.000 (10.000 por hora normal y $ 10.000 por hora extra) en días inhábiles, feriados y fines de semana también le descontarán $ 21.384. Por esos $ 20.000 adicionales, le descontarán $ 3.608, cobrando un 18,04% menos.

- Para el caso de un casado con 2 hijos, que percibe una remuneración neta mensual de $ 120.000, el impuesto mensual que se le va a retener asciende a $ 2.448. En el caso de percibir $ 10.000 adicionales en concepto de horas extras en días laborales, el impuesto mensual se incrementa a $ 4.560. Por esas horas extras, el impuesto se incrementa en $ 2.112 y por esos $ 10.000 cobrará $ 7.898. Un 21,13% menos. Y con $ 20.000 extras (10.000 por hora normal y $ 10.000 por hora extra) en días inhábiles, feriados y fines de semana también le descontarán $ 4.560. Por esos $ 20.000 adicionales, le descontarán $ 2.112, cobrando un 10,56% menos.

- Si es casado con dos hijos, con $ 150.000 de ingreso neto, la retención mensual asciende a $ 10.034. Pero si percibiera $ 10.000 mensuales en concepto de horas extras en días laborables el impuesto mensual se va a incrementar a $ 13.023. Le quedará un adicional neto de $ 7.011. Un 29,89 % menos. Ese descuento se reduce al 14,94% con $ 20.000 extras (10.000 por hora normal y $ 10.000 por hora extra) en días inhábiles, feriados y fines de semana.