Crecen los viajes al exterior: cuáles son los 2 países más visitados por los argentinos

En contraste, el turismo receptivo descendió 23,6% , con poco más de 4,4 millones de ingresos registrados. El análisis no abarca la totalidad de los pasos fronterizos, pero indica una tendencia general que afecta directamente a la balanza de pagos del sector.

Los viajes al exterior ya no se podrán pagar en cuotas ni financiarse. Los viajes al exterior se incrementaron más del 50%.

El resultado de los viajes al exterior

El resultado económico de estos movimientos es un déficit creciente: los residentes argentinos que viajaron al exterior gastaron U$S 3.847 millones, mientras que los turistas que ingresaron al país aportaron solo U$S 1.518 millones. La diferencia supera los U$S 2.300 millones, lo que triplica el valor registrado en el mismo período de 2024.