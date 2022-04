Crece en Mendoza la cantidad de usuarios generadores

Los números del Ente Provincial de Regulación Eléctrica (EPRE), actualizados a febrero de 2022, indican que en Mendoza hay 413 usuarios/ generadores con una potencia solicitada de 6,81 MW, lo que implica un aumento en comparación con los 313 usuarios y 4,7 MW en 2021. Los participantes destacaron el rol de la provincia en regular y permitir la generación distribuida, además que brindaron algunas claves a la hora de estudiar la inversión.

El sistema permite que una persona tenga paneles solares y pueda aprovechar los momentos de mayor generación (por ejemplo, al mediodía) para entregar esa energía a la red eléctrica común. Eso le da un crédito con el que puede pagar la energía que tome durante las noches, cuando no funciona el panel solar. Pero no es sólo para hogares, sino también para empresas y hasta entidades públicas. En detalle, los actuales 413 usuarios/generadores se dividen en 274 usuarios residenciales y 139 usuarios comerciales e industriales, con una potencia total fotovoltaica solicitada para el período 2016/2022 de 6,81 MW. De esa potencia, 1,48 MW corresponden a usuarios residenciales mientras que 5,33 MW son de usuarios comerciales e industriales porque, si bien son menos en número, consumen mucha más energía. Natan Araya, coordinador del nuevo Clúster de Energías Renovables de Mendoza, comentó que los paneles solares pueden ser aprovechados por usuarios residenciales y por comerciantes y hasta productores agropecuarios. Algunas de las variables a la hora de considerar la inversión es el costo de la tarifa, la cantidad de energía que se consume, el tipo de instalación y las horas de mayor consumo. En cuanto a números, un “sistema on grid” (sin batería) para un domicilio parte desde $ 390 mil en adelante, dependiendo de la cantidad de paneles pero, si se prefiere un sistema con baterías para, cuando hay cortes de luz, costaría cerca de $ 450 mil. Para un local comercial, con más consumo, Araya detalló que una inversión trifásica parte aproximadamente desde los $ 600 mil. Además, el coordinador del Clúster de Energías Renovables comentó que hay algunas trabas burocráticas por parte de los municipios para otorgar los medidores direccionales, ya que (aunque haya una ley nacional y otra provincial), no todos usan los mismos criterios. “Nos proponemos colaborar con las direcciones municipales para que esto realmente sea más práctico”, afirmó Araya.

Generación distribuida

Un usuario residencial que compartió su experiencia es Héctor Zalazar, quien habló con Edemsa y siguió los pasos para tener su generación propia en 2019, dispuesto a hacer una fuerte inversión y pensando en recuperarla a 7 o 10 años. La normativa busca como fin el autoabastecimiento, no la generación para venta como si fuera una empresa eléctrica. En el sistema que tiene Zalazar, el panel solar genera la energía que usa la casa y, lo que sobra, lo manda a la red de Edemsa. Eso le genera un crédito, que la empresa lo descuenta en la factura. El usuario puede medir momento a momento cuánto consume la casa, cuánto genera el panel y cuánto se entrega a Edemsa. “Ha sido una experiencia gratificante, por la tranquilidad de hacer tu vida normal sabiendo que te llegan facturas muy bajas”, comentó Zalazar. En 2021, su hogar consumió 5.650 KW (incluyendo calefacción y radiadores eléctricos) y sus paneles generaron 5.400 KW, de modo que pagó a Edemsa la diferencia de 250 KW.