Con fondos propios por primera vez: la histórica compra que encaró Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas presentó un ambicioso plan de renovación de flota que prevé sumar 18 aviones a través de una inversión de 65 millones de dólares, financiada íntegramente con recursos propios y sin aportes del Estado, algo considerado inédito en su historia reciente.

La estrategia se apoya en el alquiler de aeronaves a Lessors , una modalidad que la compañía eligió para acelerar los tiempos y evitar el desembolso inicial que implica una compra directa, donde un avión puede valer cerca de USD 250 millones.

El esquema de leasing operativo, estándar en la industria, se firma por contratos de 10 años y suele extenderse hasta dos décadas. En el mercado, el alquiler mensual por aeronave oscila entre USD 800.000 y USD 1,5 millones, según el modelo. Con esta decisión, la empresa estatal busca modernizar su flota, mejorar la experiencia del pasajero y ganar eficiencia en sus operaciones domésticas e internacionales.

El plan incluye cuatro Airbus A330neo para rutas de largo alcance y 14 Boeing MAX (dos MAX8, cuatro MAX9 y ocho MAX10). Hoy, la compañía posee 83 aeronaves en su flota.

El proyecto contempla, en una segunda fase, la instalación de conectividad Wi-Fi en toda la flota.

El Directorio ya analiza la aprobación de los cuatro aviones de cabotaje extendido y dos MAX8; la negociación por las otras 12 aeronaves se abrirá en una etapa posterior.

Los primeros ingresos de flota están previstos para fines de 2026 y el proceso avanzará de manera escalonada hasta 2029, cuando Aerolíneas espere completar la incorporación total. La inversión de USD 65 millones también cubrirá la remodelación de interiores de aviones en servicio, la renovación de asientos y la instalación de un sistema de conectividad a bordo de última generación.

El presidente y CEO, Fabián Lombardo, sostuvo que esta decisión marca un punto de inflexión: la compañía avanza hacia “una aerolínea con capacidad de inversión y proyección con recursos propios”.

El plan coincide con la meta de transitar 2025 como el primer año, desde la reestatización, sin asistencia del Tesoro Nacional. La firma ya logró revertir los números rojos y cerró 2024 con un resultado operativo positivo de USD 56,6 millones, una cifra que la gestión planea duplicar en el próximo ejercicio.

“Con este hito, Aerolíneas Argentinas confirma que se transformó en una compañía con capacidad de inversión y proyección con recursos propios. Vamos a crecer en oferta total de asientos y vamos a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad, con un producto atractivo para los pasajeros que ya reconocen en nuestra compañía una calidad de servicio superior en la región”, declaró el empresario.