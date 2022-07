Con esta inestabilidad, ¿conviene refugirse en las criptomonedas?

Esta semana inició con mucha inestabilidad cambiaria, producida, en parte, por los cambios en el gabinete económico provincial y, principalmente, por la salida de Martín Guzman quien fuera reemplazado por Silvina Batakis; sin embargo, no se trata de un fenómeno reciente, sino, de años en los que los argentinos se acostumbraron a que existiera más de un tipo de cambio para operar y a “adoptar estrategias” para saltar el cepo y comprar dólares.

Ahora bien, comprar dólares no genera ganancias, sino que, por el contrario, la moneda norteamericana tiene su propia devaluación y, en todo caso, solo permite encontrar un refugio frente a la inflación argentina. Es por esto último, que existen alternativas de menor o mayor riesgo para invertir o ahorrar, y las criptomonedas vienen haciendo ruido desde hace un tiempo.

De hecho, una encuesta de fines del año pasado realizada por la UADE reveló que el 30% de los ahorristas argentinos eligió comprar criptomonedas, un tipo de inversión en auge y recientemente desalentada por el BCRA debido a su falta de legislación y su perfil más arriesgado. Además, el mercado atraviesa un criptoinvierno: el Bitcoin llegó casi a las 69 mil y en los últimos meses cayó por debajo de los 19 mil.

Por otro lado, el 52% de los argentinos prefiere invertir en dólares, porque se trata de una alternativa que brindan mayor seguridad a los ahorristas por estar atadas a la divisa estadounidense.

Dólares o criptomonedas, ¿en qué invertir?

Acerca de cuáles son las mejores opciones para diversificar las inversiones en pesos, ganar en dólares y resguardar las ganancias,Vanesa Di Trolio, Gerente de Desarrollos de Negocios de Reba, resalta: “Hoy por hoy los argentinos necesitan hacer inversiones de manera sencilla y ágil para disminuir la pérdida de su capital, pero también obtener un plus en sus ganancias. En Reba la compra de dólar MEP se puede realizar desde tu teléfono en tan solo un par de clicks, sin el tope de 200 U$D y con la cuenta bancaria incorporada, lo que hace que sea más fácil cualquier operación. Fuimos los primeros en incorporar esta funcionalidad en una aplicación y desde entonces mejoramos mucho el servicio, incluyendo una opción para que, cuando vence el parking de 24 hs para convertir el bono de pesos a dólares, el cliente elija que esa conversión se realice automáticamente y acrediten los dólares en la CA U$D del cliente”.

De todas maneras, si se quiere operar con activos digitales, de acuerdo con Iñaki Apezteguia, docente y comunicador cripto: “la mejor forma de poder operar o actuar no solamente es pensar que los precios siempre van a ir para arriba: siempre antes de un ciclo bajista hay uno alcista. Además, los pisos en precios son cada vez más altos. A veces, por desconocimiento, se suele pensar que el ciclo alcista es ininterrumpido, entonces mucha gente queda con su cartera invertida en una gran porción en criptomonedas volátiles y cuando corrige el precio no tiene forma de afrontar esa bajada de mercado y se genera descontento o una baja performance”.

“Lo recomendable es tener una proactividad a largo plazo e ir comprando en forma inteligente y periódica, es decir, ir generando una cartera de inversión en forma balanceada con un riesgo moderado porque en general si solamente miramos en bitcoin, nadie que haya invertido en bitcoin en un promedio de tres años está en pérdida y como mencionamos anteriormente, es la tecnología dominante por lo que se traslada su comportamiento al resto de las criptomonedas. Éstas tienden a ser un poco más volátiles porque tienen menor capitalización y trayectoria. Entonces, lo más saludable es que se considere un mercado bajista como la oportunidad de comprar buenos proyectos a bajos precios, pero para eso hay que saber o provisionar este tipo de situaciones y no responder como responden generalmente la gran mayoría de las personas que no tienen el conocimiento, la experiencia de haber participado en otros ciclos bajistas o hacer inversiones de alto riesgo como son las criptomonedas. En ese sentido, el secreto está en poder transitar un mercado bajista sin grandes preocupaciones o sin irse al extremo de pensar: “acá se terminó todo”, agrega el especialista.

Por otro lado, para los menos arriesgados, el Plazo Fijo se ha convertido en la herramienta favorita para evitar la depreciación de sus ahorros, sin embargo, el economista Daniel Garro, titular de Value International Group, señaló que este es un instrumento con el que se financia al Gobierno que, a su vez, tiene que emitir para pagar los rendimientos, alimentando el circuito de la inflación en el país. El especialista destacó que “existen mejores inversiones, más productivas y que no implican colocar dinero en los bancos”.

“Se requiere de un cambio cultural importante para ‘salir de la zona de confort’ que es colocar dinero en los bancos a plazo fijo como si se tratara de una caja de seguridad, porque no es así”, consideró. En cambio, Garro, señaló que si una persona tuviera el capital para “ahorrar en ladrillos”, él sugeriría dolarizarlo para evitar sobresaltos en el futuro.

“Si no tiene el dinero y quiere construir con deuda, deberá planificar bien financiera, económica y jurídicamente, cómo lo hace. Pero, algo mejor que el plazo fijo, si no se invierte en ladrillos son las Cauciones Bursátiles, no financian al Estado y son más seguras”, cerró.

De acuerdo con TSA Bursátil, el instrumento que señaló Garro, funciona como “colocaciones de fondos en el Mercado de Capitales a una tasa determinada. Resulta útil para plazos menores a 30 días (7 días es el plazo más frecuente), cuando el inversor tiene fondos inmovilizados, pero que necesita contar con ellos dentro de un breve período. Como referencia, las tasas de las cauciones rondan entre el 37% y 45% TNA.

La página Invertir Online actualiza minuto a minuto el rendimiento que ofrecen estos instrumentos y de acuerdo con lo publicado hasta las 12:10 de este lunes, con una tasa cercana al 40%, en 7 días, una inversión de $50.000 generarían $555.

NFT: el activo digital que eligen los jóvenes

Durante el último tiempo y cada vez más, un nuevo activo cripto digital llega para instalarse como una interesante opción de inversión en el mundo digital. Los NFT o “tokens no fungibles”, que funcionan mediante la tecnología de las criptomonedas pisan cada vez más fuerte y forman detrás de ellos comunidades que brindan a quienes son parte, beneficios, exclusividad, y estatus, de acuerdo con Iñaki Apezteguia, docente y comunicador cripto.

El especialista explica que, los tokens fungibles son divisibles y no únicos. Por ejemplo, así como las monedas fiduciarias como el dólar son fungibles: un billete de u$s1 en la ciudad de Nueva York tiene el mismo valor que un billete de u$s1 en Miami. Un token fungible sería el caso de las criptomonedas como Bitcoin: 1 BTC vale 1 BTC, sin importar dónde se emita. Podríamos decir que todas las criptomonedas son fungibles.

Los activos no fungibles, por otro lado, son únicos y no divisibles. Deben considerarse como un tipo de escritura o título de propiedad de un artículo único y no replicable. Por ejemplo, un pasaje de avión no es fungible porque no puede haber otro del mismo tipo por sus datos específicos. Una obra de arte, una casa, un barco o un automóvil son activos físicos no fungibles porque son únicos. Lo mismo se aplica a los tokens no fungibles , que representan un elemento único e indivisible, físico o intangible, como una imagen o propiedad intelectual.

“Blockchain es la tecnología subyacente que puede demostrar fácilmente la propiedad de un elemento digital intangible y protegerla de la falsificación”, explica Apezteguia.

Debido a su contexto y características, los NFT se posicionan como una opción sobre todo para los jóvenes, que pueden participar en las experiencias de creacion (minteo), uso y comercializacion de estos activos en forma mas intuitiva y accediendo a generar sus primeros ingresos.

Para operar en forma segura con estos criptoactivos, es importante acudir a marketplaces que tengan volumen de transacciones, oferta amplia de activos, creadores (artistas) validados y buena performance en soporte. Es saludable también operar tanto en marketplaces centralizados y descentralizados para poder tener opcion a ser uno su propio custodio de NFT y no delegar en terceros.

A la hora de decidir invertir en un NFT es necesario que cada uno de ellos cuente con las siguientes características:

Escasez: que exista una cantidad limitada.

Originalidad: que sea único e irrepetible

Seriedad en el equipo que se encuentra detrás

Propuesta de valor: qué accesos y beneficios me brinda

Si bien al día de hoy parecieran ser una moda asociada al arte, lo cierto es que estos nuevos activos cripto digitales no son pasajeros y por lo tanto llegaron para quedarse.

“Para el tenedor de un NFT, representa mucho más que una imagen, es un certificado de titularidad digital de un activo que no se puede falsificar, que puede ser comercializado en un marketplace global sin restricciones, y su valor estará asociado a sus características. Si asociamos estas fortalezas de los NFT a otros aspectos de la vida, podemos pensar a futuro en NFT de nuestra identidad, de títulos de autos o casas, votos, entradas a conciertos, entre muchas otras aplicaciones”, cierra Apezteguia.