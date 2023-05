Con anuncios y un gran marco de publico abrió la tranquera la Fiesta de la Ganadería

Con anuncios y un marco de público que colmó los pasillos del predio ferial, la fiesta del otoño Mendocino volvió a abrir la tranquera en General Alvear.

En la noche del miércoles la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que organiza la Cámara de Comercio alvearense, comenzó a transitar la edición 42 que concluirá el próximo domingo.

Como es costumbre, el invitado especial en la apertura fue el intendente Walther Marcolini y durante su discurso anunció la concreción del proyecto ejecutivo para la construcción de un matadero frigorífico de ganado mayor que además estará habilitado para exportar.

También confirmó que el Municipio sureño levantará una repetidora en el cerro El Nevado para prestar el servicio de comunicación VHF sin cargo para todos los puesteros y productores ganaderos del departamento.

Abrió la tranquera la 42 Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear.

La Fiesta nuevamente volvió a colmar las expectativas y en el inicio del evento, los alojamientos están casi repletos por lo que todo indica que el fin de semana la ocupación será del 100% por lo que ya habilitaron el registro de alquileres informal para poder recibir a los visitantes.

La noche refrescó lo suficiente para que las camperas no falten pero el calor del público fue suficiente para que el inicio de la Fiesta de la Ganadería sea a todo color.

“En un año tan especial como este, por todo lo que estamos atravesando en materia económica, las elecciones que se acercan y todo lo que implica, poner en marcha una fiesta como esta, una vez más, y colocar a General Alvear a la vista de todos, realmente es una gran satisfacción. No hay que olvidar que esta fiesta empezó con un remate de hacienda, nada más”, afirmó Jorge Noguerol, presidente de la Cámara de Comercio sureña.

Antes del corte de cintas, el encargado de las palabras de bienvenida fue el intendente y en eta oportunidad Walther Mrcolini, su última fiesta como la máxima autoridad del departamento, dejó dos anuncios concretos.

Marcolini aseguró que “hay que seguir avanzando para integrar toda la cadena de valor (de la carne)” y anunció que “el municipio ha terminado el proyecto para la construcción de un matadero frigorífico ciclo 1 y ciclo 2 para ganado mayor”.

“El municipio ha financiado el estudio y la realización y así el Estado local pretende ser un facilitador del sector privado para que los productores se puedan llegar a realizar en General Alvear, invertir y por supuesto cerrar ese ciclo de la cadena, de poder faenar y atender el mercado interno y poder exportar”, detalló.

El costo del proyecto ejecutivo del matadero ronda los $6.000.000 y concretar la construcción demandaría una inversión de 15 millones de dólares.

Dentro de los “proyectos estratégicos” que remarcó el jefe comunal en sus palabras, también confirmó que “la semana próxima se va a estar instalando en la falda del cerro El Nevado una repetidora propia de UHF para atender a todo el sector ganadero de manera gratuita”

“Es una inversión de más de 2 millones de pesos que ha realizado el municipio” y lo atenderá Defensa Civil”, agregó.

Dentro de la temática de las comunicaciones, el jefe comunal además dio a conocer gestiones ante Arsat “para que pueda existir una tarifa especial para que los ganaderos que así lo dispongan puedan tener internet satelital”.

“Hace falta que nuestro campo esté también comunicado y son solo pequeñas acciones que junto a las que realiza la provincia especialmente en materia de camino ganaderos que ha sido muy importante estos años y vienen a fortalecer el sector”, añadió.

Alvear a pleno

La fiesta ganadera congrega en un predio de más de 10 hectáreas un cúmulo de actividades que incluye espectáculos artísticos, remate de hacienda, una amplia muestra comercial, un festival ecuestre imperdible todo el fin de semana, patio de comidas y el tradicional almuerzo de los costillares más famosos del país, entre otras.

Esa conjunción es una atracción en si misma y como ocurre todos los años, la ocupación de alojamientos está al máximo.

“La fiesta tracciona por sí misma y ya estamos viendo que el fin de semana estará todo repleto. Por estos días, y eso que es día hábil de trabajo, estamos al 90% de la capacidad por lo que desde el viernes vamos a estar llenos”, sostuvo Adrián Rossi, presidente de la especifica de Turismo de la Cámara de Comercio.

Jorge Noguerol, presidene de la Cámara de Comercio, entidad organizadora de la Fiesta.

Rossi aseguró que “estamos viendo todo el tema de alojamientos informales para intentar cubrir las expectativas de la gente. Como siempre pasa, no damos abasto y se habilitan casas, incluso de familias, o departamentos para alojar turistas. Es que se colapsa todo en estos días”, indicó.

Algo de política

En la faz política, el sábado tendrá su punto máximo de tensión recalen en el predio ferial las autoridades, referentes de los distintos partidos y en particular los candidatos a la gobernación, entre otros tantos.

“Es un año electoral y eso se nota. Esperamos al gobernador Rodolfo Suárez y a todos los referentes de los distintos partidos. Además es muy bueno que todos lleguen a Alvear y escuchen las necesidades no solo del departamento sino de todas las actividades económicas de la provincia. La Fiesta no es solo ganadería, los distintos sectores están representados y en particular las pymes y cada pedido que se hace y cada respuesta que se obtiene, abarca a todos los ámbitos de Mendoza”, expresó Jorge Noguerol.