Cómo saber si el seguro del auto te cubre por daños, robos o accidentes en Chile

Además de la renovación de la póliza y los pagos del seguro del auto al día, antes de salir del país hay que revisar que este tenga cobertura en el lugar de destino, y las condiciones para ello. Así, aunque un asegurado pueda denunciar un siniestro en Chile, por ejemplo, es posible que tenga dificultades par reclamar reposiciones con la misma celeridad que lo haría en Argentina.

Así, de acuerdo con Juan Fernández, Tesorero de Apas Cuyo (Asociación de Productores Asesores de Seguros), “para salir del país siempre hay que revisar que se haya contratado una ‘cobertura Mercosur o países limítrofes’, así se tendrá la responsabilidad civil cubierta en el país al que se esté viajando”.

Sin embargo, en cuanto a robos, o daños al vehículo, será conveniente asesorarse antes del viaje con un asesor productor de seguros sobre la cobertura porque puede haber variaciones según la compañía y cada servicio contratdo.

“Además en Chile están pidiendo, aunque no sea obligatorio, seguros de vida para los turistas y seguros de accidentes personales, que se llama Soapex”, agregó Fernández.

El auto de Soledad Laciar, con un cristal roto (@solelaciar) (Imagen ilustrativa).

¿El seguro tiene que cubrir por robo o rotura de un cristal en Chile?

Para tener cobertura en Chile, el asesor productor de seguros Edgardo Juchniuk, explicó que hay que contratar la cobertura acá en Argentina, con la “extensión a países limítrofes, por robo, hurto, incendios y daños parciales por accidentes”.

“Es muy importante que se lo consulte a un productor asesor”, agregó, pero explicó que hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, se rompiera un cristal o un parabrisas, no se podrá obtener la misma prestación que existe en Argentina, porque no existen ahí los mismos prestadores contratados”, comentó.

Es que las aseguradoras tienen la obligación de resarcir por los daños, pero no proveer la reposición. “Lo que permite el seguro es que al viajar, la persona compre el cristal, lo cambie, y luego reclame el reintegro”, explicó Juchniuk.

Así, el asegurado no se quedará sin indmenización, pero la compañía no está obligada a prestar el servicio de reposición. Aunque en el país si lo haga, se trata solo de un servicio adicional, y fuera del país es el asegurado quien tendrá que hacer las gestiones para luego reclamar el dinero por lo gastos ocasionados (salvo excepciones de algunas compañías que también tienen proveedores en Chile, pero igualmente es un servicio adicional de estas, y no una obligación contractual).

“La realidad es que, la póliza es un contrato de adhesión en el que el asegurado no interviene cuando se lo redacta, se subordina a las cláusulas y tiene aspectos legales que muchas veces necesitan de una aclaración. Allí es donde trabajan los productores asesores de seguro”, agregó Juchniuk.

En el caso de los neumáticos, tanto en el país como fuera de este, el asesor recordó que hubo cambios dictados por la superintendencia el año pasado y, dependiendo de la fecha de renovación de cada póliza será la cobertura que obtenga cada asegurado.

Es que, desde julio, si bien las compañías ya no pueden descontar un porcentaje en función de la depreciación que hubieran tenido las ruedas, y debe “reponer a nuevo”, pueden cubrir una sola rueda por contrato (el tiempo que dure una póliza, o su vencimiento).

Los neumáticos de las pick-ups se ubican en la parte baja de la caja. Son los que más sufren robos.

Lo más importante es la prevención

“Más allá de que el seguro te cubra la reposición de uno o dos neumáticos, el asegurado tiene que tener en cuenta que lo más importante es prevenir estos daños, con tuercas antirobo, por ejemplo, porque si le ocurre un siniestro en el medio de la ruta o en otro país, por más que luego se lo indemnice, el mal momento le ocurre igual”, agregó Juchniuk.

Así, el asesor, recomendó tener en cuenta las medidas que se puedan tomar de antemano para evitar inconvenientes, tanto como trabajar con un buen asesor de seguros para mantenerse informado y saber qué hacer frente a un siniestro.