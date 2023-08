Así funciona el “arbitraje”, una forma para ganar dólares con el truco de un CEO

El CEO de la Sociedad de Bolsa Cocos, Ariel Sbdar, publicó una forma de dolarizarse, pero antes, aumentar el capital, con Obligaciones Negociables, o Certificados de Depósito Argentino, y luego con dólar MEP.

Según explicó vía Twitter:

“Si tenes en cartera ONs, CEDEARs, el tipo de cambio implícito de dichos activos es aprox un 5% superior al del AL30. Entonces, lo que podes hacer, siempre revisando que te de correctamente el tipo de cambio y que sea menos de USD 40k semanales, es:

vendes ON, CEDEAR vs ARS compras dólar MEP “abierto” vía AL30

Listo ya volvés a estar en “USD” pero un 5% mejor que antes. Pasados los 15 días de la operación vas a poder recomprar las ONs o el CEDEAR usando los USD.

Es muy importante tener en cuenta que para comprar USD MEP abierto, no tenes que haber operado contra D activos que no sean ALs y GDs, revisa bien esto porque si no no vas a poder comprar MEP por AL30″.

IMAGINO QUE YA TODOS ESTÁN HACIENDO ESTE "ARBITRAJE" PARA GANARSE ~5% EN DÓLARES VERDAD?



CÓMO FUNCIONA?

Si tenes en cartera ONs, CEDEARs, el tipo de cambio implícito de dichos activos es aprox un 5% superior al del AL30. Entonces, lo que podes hacer, siempre revisando que te de… pic.twitter.com/3SyhfvaiIU — Ariel Sbdar (@arielsbdar) August 17, 2023

¿Sería una estrategia acertada en este momento?

Al respecto, el economista Daniel Garro, titular de Value International Group, explicó que salir de las obligaciones y pasar a dólares con un capital más alto, como propone Sbdar, es buena idea, pero en su caso, recomendaría no recomprar Obligaciones ni Certificados de depósitos, sino, “quedarse en dólares”.

“Salvo que uno tenga una cartera armada, es decir que tenga un portafolio armado con ONs y Cedears (en ese caso sería una buena idea entrar y salir y volver a entrar), pero si la estrategia es ‘tener una renta’ o lograr una ‘cobertura’, lo mejor es quedarse dolarizado en MEP y en todo caso, luego retirarlos del banco”, advirtió Garro.

En ascenso. Las "fintech" ganan terrero. (Prensa Ualá)

Los CEOS salieron a competir, ¿quién ofrece más rendimientos?

Fondo Común Ualá: : 91.32%

Fondón Común Mercado Pago: 85%

“¡La competencia nos eleva!”, publicó Pierpaolo Barbieri, el fundador de Ualá, junto a un gráfico en el que puso en relieve los rendimientos entre una y otra aplicación. Justamente el día en que la compañía llegó a los 5 millones de usuarios.

Fondo Común @uala_arg: 91.32%

Fondón Común Mercado Pago: 85%

La competencia nos eleva! pic.twitter.com/DeJiMoXt2q — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) August 18, 2023

Es que, en todo caso, ambas aplicaciones permiten invertir cualquier suma de dinero y salir en cualquier momento en que se necesite utilizarlo. La liquidez de estas opciones hacen que sean las favoritas de los ciudadanos que no se animan a tomar riesgos mayores.

Así, por ejemplo, una inversión de $100.000, generaría un rendimiento de $1.642 (con una tasa del 85% anual) en una semana; o de $1.765 (con una tasa del 91,32%). En cualquier caso, se trata de mejores alternativas que dejar el dinero en la billetera, o en el banco, para debitarlo, sin generar rendimientos de ningún tipo.

Seguí leyendo: