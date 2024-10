Coloquio IDEA: cuáles son las claves para convertir planes sociales en empleo

Con la mira puesta en qué se puede hacer para generar una mayor inclusión, particularmente de los sectores más vulnerables, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), elaboró, después de un análisis de varios meses, tres propuestas: fomentar la digitalización, reformular los planes sociales para que favorezcan la empleabilidad e impulsar la terminalidad educativa y mejorar los estándares de calidad de la educación.

Marcelo Tarakdjian, vicepresidente segundo de IDEA y presidente de Telefónica Movistar Argentina, planteó, en el marco del 60° Coloquio “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener”, que se necesita ampliar la contribución del sector empresario a la realidad social. Reconoció que muchos consideran que ya contribuyen pagando impuestos, como también quienes opinan que estos mecanismos favorecen el clientelismo político, pero que la realidad actual demanda dejar de lado los prejuicios y ofrecer un aporte adicional (no necesariamente en dinero).

María Migliore, asesora de IDEA y directora de integración socio productiva de Fundar, planteó que, si la economía no crece, no hay política social que alcance y que hace muchos años que no hay crecimiento en Argentina. Por eso, en los últimos 20 años, la pobreza no ha bajado del 25% y hoy hay más argentinos pobres que no pobres, lo que obliga a pensar en cómo se puede transformar esta realidad.

También enfatizó que 7 de cada 10 puestos de trabajo que se generan son cuentapropistas e informales, y que esa precariedad de los trabajadores también implica inseguridad para los empleadores, pocas garantías para los consumidores y mucho riesgo para el sistema previsional.

Un relevamiento de IDEA mostró que no hay puestos disponibles para quienes no terminaron la secundaria, mientras que, en el país, sólo el 13% de los chicos terminan este nivel educativo en tiempo y forma; con marcadas diferencias según los deciles de ingresos. Por otra parte, casi el 80% de los jóvenes pobre sale a trabajar antes de los 18 años, lo que atenta contra la terminalidad y la posibilidad de que, en un futuro, puedan acceder a un trabajo formal.

Las tres propuestas que IDEA elaboró, vinculadas con la generación de inclusión para una Argentina sostenible son: fomentar la inclusión digital como medio para lograr una mayor inclusión social (con un acceso más eficiente, responsable e inclusivo a los servicios del Estado); reformular los programas de empleabilidad; y promover la terminalidad y elevar los estándares de calidad educativa, generando formación para mejorar la empleabilidad de los sectores vulnerables.

Panel sobre inclusión para una Argentina sostenible en el 60° Coloquio de IDEA. Foto: Gentileza

Guillermo Maglieri, director ejecutivo de Gerdau Argentina y Uruguay, señaló que los programas de empleo no han funcionado porque tienen fallas en su diseño que impiden que la inclusión laboral sea efectiva. Planteó que hay tres temas centrales por lo que esto sucede. En primer lugar, deben ser segmentados según la edad, experiencia y perspectivas a futuro, ya que no es lo mismo una persona de 55 años, que ha tenido una trayectoria laboral, aunque esté desempleado, que un joven de 19.

Sumó que deben ser compatibles con el trabajo registrado y que no puede haber competencia con el empleo formal, porque si no funciona como un desincentivo. Y, como tercer aspecto a tener en cuenta, tiene que ser acordes al mundo productivo, lo que a su vez requiere analizar las demandas laborales futuras y qué capacitaciones van a ser necesarias.

Maglieri indicó que se debe pensar en beneficios para los empleadores; revisar los criterios de ingreso y permanencia en los programas; y ser implementados por los gobiernos locales, que tienen un mejor conocimiento de los beneficiarios y de los entramados productivos de cada lugar.

En el panel también se habló sobre la importancia de la inclusión digital como medio para la inclusión social y que India desarrolló un programa muy exitoso en este sentido. Federico Muxi, managing director & senior partner de BCG, resaltó que Argentina tiene un punto de partida mucho mejor, con una población con alto nivel de conexión digital, mucho más bancarizada y con una plataforma como Mi Argentina, que tiene más de 27 millones de usuarios. Sólo se necesita, indicó, convicción política para avanzar en esta dirección.

Panel sobre inclusión para una Argentina sostenible en el 60° Coloquio de IDEA. Foto: Gentileza

Por su parte, María Eugenia Tibessio, directora de IDEA, presidente de DuPont Argentina y directora de Ventas de DuPont HealthCare para Latam, manifestó que es imperioso fomentar la terminalidad educativa y mejorar los estándares, para mejorar la empleabilidad de los sectores vulnerables. Un relevamiento de IDEA mostró que el secundario completo es obligatorio para los niveles operativos y que las empresas están dispuestas a flexibilizar la exigencia de experiencia, pero no de formación educativa. Esto, cuando 50% de los jóvenes argentinos no termina este nivel educativo.