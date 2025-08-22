Clausuran una mina en San Rafael y una planta en Maipú por operar de forma irregular

El procedimiento comenzó el 13 de agosto, durante un control de rutina en la Ruta Nacional 40, kilómetro 3.141, donde Gendarmería detuvo un camión que transportaba piedra laja sin la documentación ambiental y minera correspondiente.

La Policía Ambiental Minera, en un operativo conjunto con Gendarmería Nacional, dispuso el cese inmediato de actividades en una mina de San Rafael y en una planta de beneficio en Maipú, tras constatar que ambas operaban de manera irregular y pertenecían a los mismos titulares.

Irregularidades detectadas Tras el operativo, la Dirección de Minería y la Policía Ambiental Minera iniciaron una investigación para determinar el origen del cargamento, que tenía como destino una planta en Maipú. Allí, los inspectores verificaron acopio de piedra ornamental proveniente de la mina Lourdes (San Rafael), maquinaria de corte en funcionamiento, deficiencias en materia de seguridad e incumplimiento de la normativa vigente. Por tal motivo, se ordenó la suspensión inmediata de la planta hasta tanto regularice su situación.

Posteriormente, los inspectores se trasladaron a la mina Lourdes, donde constataron la ausencia de cartelería obligatoria, la existencia de restos de cubiertas usadas y actividad extractiva reciente, pese a que el expediente de la explotación se encuentra en trámite de archivo.

Ante estas irregularidades, se ordenó el cese de actividades y se exigió la remediación ambiental, incluyendo la colocación de contenedores para la correcta disposición de residuos.