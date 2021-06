Carlos Iannizzotto “El anuncio real es que habrá una restricción del 50% para las exportaciones”

Este medio día, en casa Rosada, el presiente Alberto Fernández se reunió con las autoridades de las entidades rurales y con los representantes de las cámaras vinculadas a la exportación de carne, con quienes el Gobierno busca desarrollar un Plan ganadero que mejore los niveles de producción. En este marco, desde el ejecutivo también se anunció que habrá restricciones del 50% a las exportaciones.

El mendocino Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, participó de este encuentro y al finalizar la reunión realizó un pequeño balance de lo ocurrido en Twitter. “Tenemos que optar por una mayor producción y no por limitarla. Se nos invitó a una Mesa para participar del Plan Ganadero y aceptamos, sin embargo restringir no es el camino porque le bajará el precio al productor y no al consumidor. Veremos qué respuestas exigen nuestras bases”, posteó.

El conflicto de la carne no parece destrabarse y encontrar una solución que ayude a mejorar la producción, las exportaciones y que al mismo tiempo garantice el stock para el mercado interno a precios más accesibles al público. Desde la entidad cooperativista, su titular señaló: “Se ha constituido una mesa para discutir el plan ganadero, del que participaremos pero en desacuerdo con el anuncio de un decreto que aun no conocemos que fijará una restricción para la exportación de carne en un 50%”.

Iannizzotto comentó que desde Coninagro creen que esta medida es una mala señal para el sector productivo, para los trabajadores. “Tenemos que optar por una mayor producción, por una regionalización y no por una medida de restricción”, subrayó. Mientras que al ser consultado por la reunión, comentó: “El anuncio real es que habrá una restricción del 50% para la exportaciones”.

“Seguro habrá una respuesta del campo, se nos ha invitado a una mesa para armar una plan ganadero. Vamos a participar, pero con toda convicción sostenemos que no es el camino la restricción para bajar el precio de la carne al consumidor, la forma es produciendo más. Restringir es una mala señal, porque va a bajar el precio al productor pero no del consumidor” destacó Carlos Iannizzotto que sobre una posible medida de fuerza, dijo: “Nosotros le trasmitiremos lo que ha sucedido a nuestras bases y veremos qué respuesta exigen”.