Carla Martín Bonito: "La industria de los alimentos se encuentra estancada hace 15 años"

Así que la apuesta es, considerando cómo se está presentando el contexto macroeconómico, empezar a recuperar los 33 sectores de la industria de alimentos y bebidas que representamos. Y cómo reactivar la capacidad ociosa.

- ¿Qué ha provocado ese estancamiento?

- Los problemas de inestabilidad macroeconómica, que han afectado a todas nuestras actividades. Esa imprevisibilidad, la incertidumbre constante. También, las políticas de intervención, que llevaron a la pérdida de competitividad de muchas de nuestras economías regionales y también de nuestras actividades industriales.

Pero hoy el escenario nos presenta la oportunidad de pensar la agenda productiva, en un contexto en el que se está discutiendo la consolidación del sendero de baja de impuestos. La carga tributaria representa entre el 40% y el 50% del precio final de un alimento. Y saber que se reafirma ese camino es alentador, porque también impacta sobre las posibilidades de recuperar competitividad.

La agenda de desregulación y de simplificación también favorece la posibilidad de ocupar el tiempo en el negocio y no en todo lo que implica esa carga burocrática o administrativa. Así que estamos acompañando con propuestas de todo tipo a esta agenda.

Carla Martín Bonito, presidente de Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios).

- ¿Qué mirada tienen del mercado externo?

- Estamos convencidos de que Argentina necesita exportar para crecer. La industria de alimentos y bebidas es ampliamente superavitaria. Estamos hablando de una exportación en el orden de los US$ 30.000 millones anuales. Esto es, 4 de cada 10 dólares que se exportan desde Argentina.

Así que la agenda de internacionalización también es para nosotros una prioridad, porque entendemos que nos va a permitir proyectar no solamente la reactivación y la recuperación de los niveles de producción, sino también el crecimiento de cada de los sectores que representamos.

- El ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, confirmó que no va a tocar el dólar, ¿qué piensan de esto en la Copal? ¿Qué otras medidas necesitan?

- Coincidimos con el sendero de estabilidad macroeconómica. El poder contener todas las distorsiones que se presentaban en materia de precios, como de brechas cambiarias, favorece la planificación en el negocio y el comercio exterior.

Disminuir la presión tributaria tiene un alto impacto en las posibilidades de competir en el mundo. Todo lo que tiene que ver con el costo argentino, que está compuesto por muchas variables. Una de ellas es el costo logístico. Es algo a lo que también queremos darle celeridad y asumir compromisos en lo concreto para mejorar la operación de nuestros puertos. Y la infraestructura de caminos, que nos permite llegar en mejores condiciones a los puntos de salida al exterior.

CMB - crédito MOVANT.jpg La presidente de Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), Carla Martín Bonito. Foto: Gentileza

- Hoy se está hablando de la posibilidad de salir del Mercosur, para lograr tratados bilaterales, ¿qué opinan de esto?

- Nosotros coincidimos en que hay que revisar el Mercosur, porque es necesario. Estamos dando la discusión interna del Mercosur que esperamos, que queremos y al que podemos apostar para proyectar un crecimiento como bloque. Pero también hay expectativas sobre las posibilidades de tener una política mucho más agresiva en materia de acceso a mercados y eso implica poder pensar en acuerdos bilaterales.

Son espacios que necesitan fortalecerse y quizás revisar ciertas dinámicas o reglas. Pero entendemos que siempre tenemos mucho más para ganar en alianza con países como Brasil.

- Y la importación de alimentos, ¿cómo ha estado funcionando?

- La importación de alimentos para nosotros no es una novedad ni tampoco representa una amenaza. La actividad importadora está representada dentro de Copal. La industria de alimentos y bebidas es muy relevante en materia de generación de divisas de forma genuina. Estamos hablando de una exportación en torno a los US$ 30.000 millones y de una importación que no alcanza los US$ 2.000 millones anuales. Por cada dólar que se importa, exportamos 12.

Eso se refiere a bienes finales, alimentos y de bebidas. Pero desde ya que nuestra industria también realiza importaciones que tienen que ver con insumos para la producción y esperamos que esa operación fluya. Hemos tenido sectores con muchísimas dificultades, que no podían disponer de materias primas.

Hoy -el jueves, en el Foro de Inversiones y Negocios- se hablaba de mejorar la competencia. La competencia se desarrolla en un entramado de 14.500 empresas consolidadas. Apostamos a que el número de empresas exportadoras crezca, porque de ese universo de 14.500, tan solo 1.200 registran algún tipo de actividad exportadora. Así que apostamos a poder expandir el entramado exportador, de la mano de la política de internacionalización y de la agenda de competitividad.