Foro de Inversiones y Negocios: qué les preocupa a los empresarios hoy

Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2025 El Foro de Inversiones y Negocios que se realizó en el hotel Hilton durante el jueves y el viernes convocó a los principales empresarios de Mendoza Los Andes / Ramiro Gómez

Por su parte, Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), recordó que el año pasado su sector tuvo una muy mala performance por lo que este esperan una mejora. Aunque todavía es incipiente, el referente comentó que el financiamiento ha comenzado a estabilizarse y ampliarse así como hay expectativas por dos hitos claves para el sector: En petróleo el proceso Andes ya terminado y con las nuevas empresas desembarcando en las áreas maduras dejadas por YPF y la privatización de IMPSA con proyectos de exportación y recapitalización a la vista. Con respecto a la llamada Ley Pyme que, como el RIGI, da incentivos para la inversión a proyectos más chicos y nacionales, Solís remarcó que es muy importante para nivelar la cancha. “La metalmecánica fabrica bienes de capital y si eso no sucede vamos tener graves problemas”, señaló Solís. Añadió que pese a que el acero ha bajado de precio, el sector no es competitivo y no podría ponerse al día a la misma velocidad que se abren las importaciones.