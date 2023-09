Carga tributaria para autónomos: qué propone el Gobierno y quiénes pueden acceder

Desde la anterior semana vemos cómo el Gobierno de la Nación viene poniendo en funcionamiento medidas para contrarrestar la devaluación y la inflación de dos dígitos (12,5%) que se dio en agosto.

Es por esto que el ministro Sergio Massa, propuso que se tratara en el Congreso una modificación para los trabajadores autónomos, específicamente con las cargas tributarias.

Congreso de la Nación

La cartera económica con esto busca pretende implementar un sistema tributario simplificado denominado “SIMPLE” destinado a trabajadores autónomos cuyos ingresos no excedan los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Actualmente, estos salarios representan la suma de $1.770.000, y a partir del 1 de octubre se elevarán a aproximadamente $2.000.000.

Esta propuesta tiene como objetivo abordar desequilibrios existentes, ya que algunos trabajadores por cuenta propia, al no estar inscritos en el régimen monotributista, enfrentan una carga fiscal más elevada en comparación con empleados asalariados que perciben ingresos similares. Según datos del Ministerio de Economía, un trabajador autónomo soltero que gana el equivalente a 15 salarios mínimos anuales desembolsa alrededor de $5.600.000 al año en impuesto a las Ganancias, mientras que un empleado en relación de dependencia no afronta esta carga.

Qué son los gastos tributarios

Los gastos tributarios son las excepciones de impuestos que tienen algunos sectores como el IVA a las obras sociales, a los intereses, a la educación privada, a los fideicomisos para la construcción, a las carnes, frutas y hortalizas, a los depósitos bancarios, a los reintegros a las exportaciones y a algunas actividades y regímenes promocionales, entre otros.

El régimen conocido como “SIMPLE” se concibe como un mecanismo de alivio fiscal, especialmente teniendo en cuenta la transición que implica pasar del monotributo al régimen general.

¿Cómo modificaría este proyecto a los trabajadores?

El sistema tributario simplificado representará una reducción sustancial en la carga tributaria para aquellos trabajadores autónomos que opten por incorporarse a este régimen. En términos concretos, se estima que quienes se acojan al SIMPLE pagarán entre un 20% y un 30% menos en impuestos en comparación con los autónomos que actualmente están bajo el régimen general.

Ingresos Brutos

Esta disminución se debe al hecho de que el régimen aplicará una alícuota única del 20% sobre los ingresos brutos, sin tomar en cuenta los gastos deducibles. Además, los autónomos que elijan el SIMPLE no tendrán la obligación de pagar impuestos como el impuesto a las ganancias, el IVA y el impuesto a la seguridad social.

Quiénes podrán acceder al régimen SIMPLE

El régimen SIMPLE estará disponible para los trabajadores autónomos que cumplan con los siguientes requisitos:

Que los ingresos brutos anuales no superen los $2.550.000.

Los trabajadores deberán estar involucrados en actividades comerciales, profesionales o de servicios.

Los autónomos no deberán estar registrados como monotributistas.

Es importante destacar que proyecto de ley que establece el régimen SIMPLE aún no ha recibido la aprobación del Congreso, por lo que no se tiene certeza sobre la fecha de implementación de este nuevo sistema. No obstante, se estima que podría entrar en vigor a partir del año 2024.

