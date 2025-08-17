Cardinales: cuánto cuestan y cómo serán los departamentos que se construyen en Guaymallén

El proyecto inmobiliario prevé dos torres residenciales y una tercera destinada a oficinas, con locales comerciales y amenities. Los departamentos ya se ofrecen en preventa desde los 120 mil dólares.

El desarrollo Torres Cardinales avanza en Guaymallén con un masterplan que contempla dos torres residenciales con ingreso por calle Las Cañas y una tercera torre para oficinas con acceso desde calle Uspallata, sobre el lateral este del Acceso Sur.

Además, el emprendimiento incluye locales comerciales y espacios de servicios para acompañar tanto la actividad de oficinas como la vida residencial, conformando un polo urbano de gran conectividad.

"El masterplan de Torres Cardinales contempla dos torres con ingresos por calle Las Cañas y una tercera destinada a oficinas, con acceso por calle Uspallata, sobre el lateral este del Acceso Sur. Comenzamos con la construcción de la primera torre, y ya estamos avanzando con el diseño y las aprobaciones correspondientes para el resto del desarrollo. El proyecto también incluye locales comerciales y servicios en el lateral del Acceso Sur, orientados tanto al área de oficinas como a la zona residencial", explicó Santiago Laugero, desarrollador del proyecto Torres Cardinales en Guaymallén.

"En cuanto a la primera torre, estamos en obra gruesa, con un avance aproximado del 70%. Ya se trabaja en los últimos niveles y, al mismo tiempo, se están iniciando las tareas de terminación desde planta baja hacia arriba", sumó.

Los departamentos tienen más de 60 metros cuadrados propios, con amenities en planta baja y terraza. Los valores de preventa van desde los 120.000 hasta los 210.000 dólares, según se trate de unidades de uno o dos dormitorios, su ubicación dentro del edificio y otras características.

Torres Cardinales se levanta en un punto clave del departamento, con rápido acceso tanto al este como al oeste del Gran Mendoza. Está próximo a centros comerciales como La Barraca Mall y el Mendoza Plaza Shopping, además de otras zonas de servicios. El diseño integral busca consolidar un nuevo espacio urbano de alta calidad, combinando residencias, oficinas, locales comerciales y servicios en un mismo entorno.