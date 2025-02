Caputo prometió que el precio de la ropa "va a bajar" y explicó por qué en Chile sale tan barata

“Es cierto que hay algunos precios que están adelantados , no quiere decir que el dólar está atrasado. Los autos, en Argentina no están más caros que en todos lados, en Uruguay están más caros y van a estarlo más cuando bajen los precios acá. La ropa sí es cara porque es una industria tremendamente protegida ”, manifestó este miércoles en diálogo con el periodista Luis Majul en LN+.

“Una empresa argentina de ropa vende en Chile la misma prenda que en Argentina a la mitad de precio, 250 dólares en Chile y 500 en Argentina. En Chile no se la pagan porque hay competencia . En Argentina la vende a 500 p orque puede , no hay competencia acá", dijo.

"Una cosa es que haya precios que estén adelantados porque no hay competencia, y otra cosa es el dólar. ¿Tenemos que devaluar para que la ropa parezca que vale lo mismo en Chile? No. Nosotros tenemos que lograr lo mismo que Chile, que la empresa compita y baje de precio. (...) El caso de la ropa no es inmediato. Es un proceso que tarda de seis a 12 meses", agregó, negando además un atraso en la cotización de la divisa estadounidense.

En cuanto a la comida, a pesar de que los propios turistas reportan que en Chile es más accesible hasta comprar leche o papel higiénico (un chequeo por cualquier supermercado lo permite demostrar), Caputo sostuvo que "no está mucho más cara (en Argentina) que en otros países, es puntualmente en algunas industrias". Y comparó que sale lo mismo comer en un buen restaurante en el exterior que en Argentina.