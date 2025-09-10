10 de septiembre de 2025 - 18:54

Canasta Básica: una familia tipo necesitó en agosto de al menos $1.160.780 para no ser pobre

El aumento en la Canasta Básica Total fue de 1% con respecto a julio y de 23,5% interanual, según el Indec.

En agosto la Canasta Básica Total fue de $1.160.780

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó $1.160.780 para no ser pobre en agosto, según la Canasta Básica Total (CBT) informada hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La CBT aumentó 1,0% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 23,5%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 13,3%.

Canasta básica alimentaria agosto
En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,0% mensual. En comparación interanual, aumentó un 23,5%. En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 15,8%.

De acuerdo con la medición del Indec, en agosto, un hogar compuesto por tres personas necesitó $924.116 para cubrir la CBT y $414.402 para cubrir la CBA.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $520.529 para la CBA y $1.160.780 para llegar a la CBT. Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $547.482 para la CBA y $1.220.885 para la CBT.

Comparado con la inflación de agosto, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (1,9%). Ambas quedaron por debajo en la medición interanual (33,6%).

