9 de septiembre de 2025 - 08:57

Cambios en cajeros automáticos desde septiembre, ¿Cuánto dinero se puede retirar según el banco?

Aunque las billeteras virtuales y los pagos digitales ganan terreno día a día, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave para miles de argentinos que todavía necesitan efectivo.

Reclaman cajeros automáticos en los distritos

Reclaman cajeros automáticos en los distritos

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Aunque las billeteras virtuales y los pagos digitales ganan terreno día a día, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave para miles de argentinos que todavía necesitan efectivo.

Leé además

Aplica en supermercados y mayoristas adheridos, tanto en compras presenciales como online, respetando el gasto mínimo de $40.000.

Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Los sueldos de septiembre muestran cómo la economía y los salarios determinan clases.

Sorpresa: Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase baja en Argentina

Por Ignacio Alvarado

En este contexto, los principales bancos del país dieron a conocer cuáles son los topes máximos de extracción vigentes a partir de septiembre, con montos que varían según la entidad, el perfil del cliente y las posibilidades de ampliación a través de aplicaciones o homebanking.

¿Cuánto dinero se puede retirar de los cajeros automáticos según cada banco?

En medio de la creciente demanda de efectivo, los principales bancos del país tienen diferentes límites diarios para las extracciones en cajeros automáticos.

  • Banco Nación: el tope es de $150.000 por día, aunque puede extenderse hasta $500.000 a través de la aplicación de homebanking.

  • Banco Provincia: permite un máximo de $400.000, ampliable también mediante la app.

  • Banco Ciudad: fija un límite de $800.000, que puede extenderse hasta $1.200.000.

  • Banco Galicia: habilita extracciones de hasta $400.000 y un total de $2,4 millones en cajeros propios.

  • ICBC: el tope diario es de $550.000.

  • Banco BBVA: los retiros alcanzan los $2,1 millones, según el perfil de cada cliente.

  • Banco Macro: mantiene un límite de $400.000.

  • Banco Santander: permite extracciones de hasta $1 millón por día, también de acuerdo con el perfil del cliente.

Los topes pueden variar según la cuenta, la tarjeta y el historial del usuario, además de las gestiones que cada cliente realice para ampliarlos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Ministerio de Economía deberá renovar mañana vencimientos por $7,2 billones, en una operación que genera fuerte expectativa en el mercado por el riesgo que implica la cercanía de las elecciones nacionales.

Caputo ante la misión renovar $7,2 billones de deuda en medio de incertidumbre electoral

Por Redacción Economía
Dólar hoy: a cuánto cotiza el 9 de septiembre

Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza tras el lunes récord

Por Redacción Economía
Los haberes de septiembre se actualizan con el IPC de julio y mantienen el bono previsional de $70.00

Calendario septiembre ANSES: jubilados, pensionados, AUH, SUAF con aumentos

Por Redacción Economía
Billeteras virtuales retienen Ingresos Brutos por hasta 5%: a quiénes alcanza y desde cuándo

Billeteras virtuales retienen Ingresos Brutos por hasta 5%: a quiénes alcanza y desde cuándo

Por Redacción Economía