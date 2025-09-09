Cambios en cajeros automáticos desde septiembre, ¿Cuánto dinero se puede retirar según el banco?

Aunque las billeteras virtuales y los pagos digitales ganan terreno día a día, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave para miles de argentinos que todavía necesitan efectivo.

En este contexto, los principales bancos del país dieron a conocer cuáles son los topes máximos de extracción vigentes a partir de septiembre, con montos que varían según la entidad, el perfil del cliente y las posibilidades de ampliación a través de aplicaciones o homebanking.

¿Cuánto dinero se puede retirar de los cajeros automáticos según cada banco? En medio de la creciente demanda de efectivo, los principales bancos del país tienen diferentes límites diarios para las extracciones en cajeros automáticos.

Banco Nación: el tope es de $150.000 por día, aunque puede extenderse hasta $500.000 a través de la aplicación de homebanking.

Banco Provincia: permite un máximo de $400.000, ampliable también mediante la app.

Banco Ciudad: fija un límite de $800.000, que puede extenderse hasta $1.200.000.

Banco Galicia: habilita extracciones de hasta $400.000 y un total de $2,4 millones en cajeros propios.

ICBC: el tope diario es de $550.000.

Banco BBVA: los retiros alcanzan los $2,1 millones, según el perfil de cada cliente.

Banco Macro: mantiene un límite de $400.000.

Banco Santander: permite extracciones de hasta $1 millón por día, también de acuerdo con el perfil del cliente.