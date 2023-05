Cadena hotelera española se expande en Argentina, ¿Mendoza está en su mira?

La cadena Meliá Hotels International ha firmado un acuerdo con el Grupo argentino Hotelier Services para que lo represente en la exploración, búsqueda y también captación de nuevos hoteles en el país. Hasta el momento cuentan con unidades de negocio en Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y planean ampliar sus inversiones territoriales en Cuyo. La cadena, tercera por importancia a nivel europeo, en los últimos años ha crecido a una tasa de 30 nuevos hoteles por año. Mientras que en Mendoza, actualmente hay en desarrollo cuatro nuevas propuestas de hoteleria de lujo.

“Mendoza y San Juan son dos de los puntos principales donde se está trabajando para invitar a hoteleros, promotores y desarrolladores inmobiliarios a contactarse con Hotelier Servicies para avanzar en proyectos de interés tanto para la provincia y como para Melia Hotels”, destacó Sergio Colon vocero de la compañía.

Meliá, que se encuentra en una fase exploratoria del mercado provincial, es una empresa líder en hotelería vacacional y en la también llamada hotelería “bleisure” o de “ocio urbano”. Cuenta con más de 400 hoteles distribuidos en 40 países y en los último años, como parte de su estrategia de negocio, ha priorizado su expansión en los destinos que considera como un “eje vacacional”, incluyendo ciudades de Latinoamérica, Sudeste asiático, Mediterráneo y Medio Oriente.

Vista del Gran Meliá Iguazú, elegido como el mejor hotel de Argentina en 2022 por los World Travel Awards

“Nuestra expertise en gestión hotelera, enfoque en la calidad y excelencia en el servicio al cliente, junto con la experiencia de Hotelier Services en el mercado argentino, nos permitirán seguir creciendo en la región y ofrecer la mejor experiencia a nuestros huéspedes y las mejores garantías a los propietarios e inversores”, explicó Bernardo Cabot, Director de Expansión en América de Meliá Hotels International.

El Grupo ha sustentado su crecimiento sustentado en fórmulas poco intensivas en capital (como lo son los modelos de gestión o de franquicias), lo que le ha permitido sumar anualmente 30 nuevas unidades comerciales para superar en la actualidad las 100.000 habitaciones operativas y en proceso de apertura.

Desde hace más de una década el Grupo Meliá opera dos hoteles en la ciudad de Buenos Aires (Meliá Buenos Aires y Meliá Recoleta Plaza), e incorporó hace cinco años la gestión del Gran Meliá Iguazú, elegido como el mejor hotel de Argentina en 2022 por los World Travel Awards, el sello de excelencia y de calidad más importante del sector. En una nueva etapa de expansión en el país, el grupo español amplió su foco de atención en los principales destinos de Argentina.

El Grupo Melia (fundado en 1956 en Palma de Mallorca, España) es conocido a nivel internacional por su compromiso con la satisfacción del cliente y por sus altos estándares de calidad y servicio, establecidos sus diez marcas de operación: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá, Sol by Meliá, y Affiliated by Meliá.

El Grupo posee además una excelente reputación corporativa, un fuerte compromiso con la sociedad y con el medioambiente, habiendo sido reconocida por tercera vez en 2023 como la Hotelera más Sostenible del Mundo según el prestigioso Corporate Sustainability Assessment de Standard&Poors Global.

En Mendoza avanzan cuatro inversiones

Más allá de la crisis que ha afectado al sector turístico, en Mendoza como destino se están llevando a cabo cuatro nuevos proyectos que aumentarán la oferta hotelera de lujo. Propuestas innovadoras que están en distinto grado de desarrollo y de ejecución.

El nuevo hotel de categoría del grupo empresario Huentala

El primero de ellos, más próximo a abrir sus puertas, es un hotel temático construido por el Grupo Huentala en la calle Primitivo de la Reta de Ciudad. Conectado con los hoteles Huentala y Sheraton, este hotel bodega ofrecerá a los huéspedes la posibilidad de alojarse con mascotas y explorar el proceso de vinificación de la bebida nacional, ya que en las instalaciones funcionará Huentala Wines, que elaborará vino con uvas de viñedos propios en el Valle de Uco.

Por su parte, el Grupo Cioffi tiene previsto iniciar la construcción de un hotel cinco estrellas superior a fin de año, que tendrá 14 pisos y 120 habitaciones, y se encontrará en pleno centro mendocino, sobre calle Sarmiento. En este caso, la propuesta se destacará por la tecnología.

Finalmente, el grupo inversor mendocino Presidente está elaborando un par de proyectos turísticos, que se ubicarán en el Gran Mendoza y el Valle de Uco. Aunque aún no tienen fecha de inicio de las obras, Julián Groisman, vicepresidente de la empresa, aseguró que harán el lanzamiento este año, y que estos proyectos están en distintas etapas de desarrollo y aprobación de proyectos.