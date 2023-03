Bullrich, Urtubey y Los Totora marcaron el ritmo en la Serenata a las Reinas

La primera de las noches de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza arrancó a puro ritmo y nadie quiso perdérselo. Apenas el último carro estacionó en las inmediaciones del Parque General San Martín marcando el fin de la Vía Blanca, las candidatas departamentales al cetro nacional y las figuras políticas y el empresariado se dirigió al Park Hyatt, donde Los Totora fueron el plato principal de la Serenata a las Reinas organizada por Sancor Seguros.

La amenaza de lluvia constante en el cielo de Mendoza no fue impedimento para que las soberanas y decenas de políticos, empresarios e invitados especiales del jet set local se movieran al ritmo de la banda platense y sus éxitos como “Marchate ahora”, “Solo con un beso” o sus particulares covers de clásicos de todas las épocas.

Sin embargo, el atraso en la Vía Blanca hizo que las candidatas vendimiales solo pudieran disfrutar de una sola canción de Los Totora, ya que arribaron a las inmediaciones del céntrico hotel mendocino cerca de la medianoche, cuando la banda de cumbia pop ya había interpretado la mayoría de su repertorio.

Alejandro Simón, CEO de Sancor Seguros, habló de la importancia para la compañía de volver a estar presente en los festejos provinciales. “Es importante para nosotros porque una fiesta como esta describe nuestra forma de encarar nuestra relación con la Vendimia y con Mendoza, Cuyo y el sector productivo. Hace 27 años que acompañanos la fiesta y hace más de 67 años tenemos nuestras oficinas centrales de la región en la ciudad. Los valoes que transmite la vendimia son muy similares a los de la compañía y tienen que ver con el trabajo, el esfuerzo y el deseo de superación”.

“Es un orgullo que todos quieran estar, estamos desbordado de pedidos para entrar. Como empresa no hacemos política partidaria y le damos la bienvenida a todos. Lo que buscamos y tratamos de transmitir es que hay que poner el foco en el desarrollo del país y dejar de lado los egos personales. Hay que generar mayores incentivos que generen vocación de trabajo”, dijo Simón sobre la carga política que tuvo este año la Serenata.

Daniel Scioli, embajador de La Argentina en Brasil, Alfredo Panella, presidente de Sancor Seguros, y Alejandro Simón, CEO de la compañía. - Foto: Fernado Grosso / Los Andes

Voto cantado

Cuando ya Los Totora se habían bajado del escenario, una de las últimas en llegar -marcando diferencias con el resto de los políticos presentes al hacerlo por la entrada principal y no directamente al sector “Vip”-, fue Patricia Bullrich. La presidenta del PRO llegó escoltada por Alfredo Cornejo y Néstor Majul y se detuvo con una sonrisa en cada foto que le pedía la gente.

Al ser consultada por Los Andes sobre su voto para el Acto Central y la elección de la nueva reina, la precandidata a la presidencia de la Nación comentó: “Todavía no lo he definido, tendría que ver bien a todas las chicas”. Eso sí, sin dejar de lado las chicanas políticas, “Pato” aclaró que hay una que seguro no va a tener su voto: “A la de Luján de Cuyo no, a ella seguro que no la voto”.

Lejos de vetar a la candidata por su cualidades, bien claro está que el rechazo a la tierra del Malbec es por su distanciamiento con Omar De Marchi, quien en la jornada del jueves estuvo muy cercano y escoltando en cada una de sus actividades en Mendoza a Horacio Rodríguez Larreta, su próximo rival en las internas del partido.

Eso sí, al consultarle por el voto para las próximas elecciones PASO, Bullrich no dudo: “En Mendoza lo votaría a Alfredo”, en referencia a Cornejo, quien ya anunció que será precandidato a Gobernador. ¿Y en la Nación? “A Bullrich, me autovoto”, lanzó entre risas.

Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Néstor Majul. - Los Andes

La noche que nadie quiso perderse y no hubo grieta

Como lo contó el CEO de Sancor Seguros a Los Andes, este año desbordaron los pedidos de las figuras políticas y empresarios que querían estar presentes en la Serenata a las Reinas. Desde el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez acompañado por su esposa Fabiana Calleja, pasando por todos los intendentes locales y funcionarios de la actual gestión, hasta figuras de la política nacional, todos dijeron presente en el Park Hyatt.

En el ámbito nacional, además de Bullrich, pasaron por la el vip organizado por Sancor y el hotel Daniel Scioli, embajador en Brasil; Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la provincia de Salta; Carolina Losada, vicepresidente del Senado de la Nación Argentina; entre otros. Lo curioso, es que lejos de las divisiones partidarias e ideológicas, empresarios y políticos mostraron un ambiente de camaradería, donde, lógicamente se hablaba de candidatos, encuestas y elecciones, pero en tono cordial.

Carolina Losada tomando la Selfie en la que aparecen Alfredo Cornejo, Gastón Manes y Patricia Bulrrich. - Los Andes

La sorpresa norteña

La elección de la próxima soberana vendimial no fue el único sufragio que dominó la noche del viernes. En un año netamente electoral, uno de los que más se mostró hablando con propios y ajenos fue Juan Manuel Urtubey. El salteño, acompañado por su “pata” mendocina, el legislador local José Maria Videla, mantuvo charlas con empresarios locales, intercambios con Gerardo Morales, referente del radicalismo, o con Rodolfo Suarez, entre otras figuras.

Al ser consultado por Los Andes acerca de su participación en la noche del sábado en el Frank Romero Day, Urtubey comentó que todavía no tiene muy en claro a quién votará para ser la nueva reina nacional de la Vendimia y sucesora de Natasha Sánchez. Situación distinta al hablar de las PASO: “Hay que votar a un candidato del peronismo no kirchnerista del Norte”, dijo.

Y aunque en el peronismo y el Frente para la Victoria aun no se han anunciado los precandidatos y nadie ha tomado la voz de mando como en la vereda de enfrente donde ya está marcada la interna, el salteño aseguró que “Hay que apostar una fichita” por su nombre y que en las próximas semanas “puede haber una sorpresa”.