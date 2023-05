Bono y aumento para empleados de comercio: ¿quiénes cobrarán más de $210.000 este mes?

En las últimas paritarias para los empleados de comercio, se acordó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa, por única vez y de naturaleza excepcional, de $25.000. La primera parte ya se pagó, y el resto se abonará con el próximo salario: $12.500 restantes.

Con el aumento, sueldos de mayo, sin feriados ni adicionales:

Vendedor o Cajero categoría A, “Inicial”: “Inicial”: $ 197.980,06

Administrativo A, “inicial”: $197.273,38.

A esto se le suman adicionales como caja, presentismo, comisiones y demás (según las tareas que desempeñe cada trabajador).

Foto : Orlando Pelichotti

¿Cuánto cobra un vendedor o un cajero por cada feriado trabajado?

La Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) aclara que en los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, por lo que abarca a todos los trabajadores, en todos los rubros. En dichos días “los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan en domingo”.

Al mismo tiempo, los empleados de comercio tienen un aumento del 6,5% este mes, y eso también impactará en cada feriado que trabajen.

Por ejemplo, con un sueldo habitual de $197.980 para un “vendedor”, cada día laboral habitual costaría $6.599,33; pero con el pago al 100% como marca la ley y la metodología de cálculo descripta, el feriado se abonaría en $15.838,40. Así, por un solo feriado, un trabajador ganaría $207.219,07 ese mes.

Para saber si los feriados de mayo se pagarán en junio o en julio, de todas maneras, restará saber qué periodos toma la empresa para liquidar sueldos. Así, por ejemplo, si se tomara desde el día 20 al siguiente 20 de cada mes, con el sueldo de mayo (a cobrar hasta el 6 de junio) se alcanzaría a cobrar por el 1 de mayo, y los días 25 y 26, correrían para el mes siguiente (hasta el 6 de julio).

El aguinaldo se cobra el 30 de junio

El sueldo anual complementario es abonado en dos cuotas (dos medios sueldos): la primera de ellas el 30 de junio y la segunda, el 18 de diciembre de cada año.

Así, los trabajadores pueden recibir el aguinaldo recién el 6 julio, si se tienen en cuenta los 4 días habiles posteriores al cierre de cada mes, en que muchas empresas abonan los sueldos.

¿Cuánto cobrarán de aguinaldo los empleados de comercio?

Para el cálculo del aguinaldo, de acuerdo con el tributarista Fernando López Chiesa, del estudio Lisicki Litvin y Asociados, “se tiene en cuenta el sueldo bruto promedio mensual” (que además, en el caso de que supere los $506.230, pagará Ganancias, aunque no es el caso de la mayoría de los Empleados de Comercio).

Entonces, “el aguinaldo, se paga en el mes de junio y en diciembre, y en este caso, mayo y junio, son los meses sobre los que se va a liquidar”.

Así, en este caso, el salario más alto podría ser el de junio cuando, por ejemplo, un vendedor cobre desde $209.368,29.

Ahora bien, para calcular cuánto vas a cobrar de aguinaldo, basta con saber la mitad de tu mejor sueldo en el primer semestre. En este caso, $ 104.684,00.

Calculá aquí tu aguinaldo

El bono no se suma en el cálculo, según se aclaró en el último acuerdo paritario: “Estos pagos, atento a su carácter no remunerativo, no serán contributivos a ningún efecto, ni generarán aportes (...) con las únicas excepciones: aportes y contribuciones a la obra social y aportes de los trabajadores”.