Bitcoin volvió a superar los US$ 90 mil y se consolida como un activo global

Hoy, el valor ronda los US$ 93.000, un nivel técnico clave que había servido como soporte en meses anteriores. Si el precio logra consolidarse por encima de ese umbral, los analistas apuntan a una próxima resistencia en los US$ 95.580 dólares. En caso de retrocesos, los pisos más cercanos están en US$ 91.380 y US$ 88.630. Con estos números, una suba de apenas el 10% alcanzaría para que Bitcoin vuelva a tocar los US$ 100.000.