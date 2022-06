El Bitcoin sigue cayendo y alcanzó su menor valor en el último año y medio

La más “famosa” de las criptomonedas y también la que se considera más sólida, Bitcoin, tiene un valor este lunes de menos de US$ 24.000, lo que implica el monto más bajo en los últimos 18 meses. El motivo de la caída, no sólo de esta, sino de todas las critpos, que ya supera el 65%, se debe a que los inversores rehuyeron los activos de riesgo ante la caída de los mercados mundiales.

Su cotización actual, de US$ 23.861 implica el registro más bajo desde diciembre de 2020. Y significa que Bitcoin ha perdido un 45,62% de su valor en lo que va de 2022 y se ubica en un 63,24% del máximo histórico que alcanzó en noviembre pasado, cuando rozó los US$ 69.000, detalla Clarín.

Según los expertos, las criptomonedas se están viendo afectadas por las subidas de los tipos de interés implementadas por los diferentes bancos centrales, que han endurecido sus políticas monetarias para controlar la inflación. De hecho, desde el último ascenso anunciado por la Reserva Federal de EE.UU. (FED), el 4 de mayo, el Bitcoin ha perdido un 36,28% de su valor. Pese a eso, desde mediados de ese mes, su valor se mantenía estable, en torno a los U$S 30.000.

Por otra parte, Ethereum, la segunda criptomoneda más conocida del mercado, también se desplomó este lunes, un 9,71%, hasta los U$S 1.332.

La capitalización del mercado de todas las criptomonedas -incluido Bitcoin y el resto de criptoactivos- alcanzó este fin de semana los U$S 1,06 billones, casi 65% menos que los U$S 3 billones que habían llegado a valer apenas ocho meses atrás.

El golpe más duro se lo llevan las llamadas altcoins -aquellas criptos que no son BTC- que caen 70, 80 y hasta 90% en los últimos meses, sobre todo los proyectos vinculados a finanzas descentralizadas (DeFi), juegos y NFTs (Token No Fungible, por sus iniciales en inglés).

La causa de este fenómeno radica en el fin de la política de “dinero fácil” (emisión) que impulsaron los principales bancos centrales del mundo entre 2020 y 2021 para salir de la crisis del Covid-19, a lo que ahora se agrega la suba de precios de energía y alimentos en todo el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pero, además, los inversores han comenzado a expresar desconfianza con respecto a las criptomonedas, luego de que, a mediados de mayo, Luna, la criptomoneda de Terra, se desplomara y perdiera el 99% de su valor en pocos días. Su capitalización de mercado pasó de U$S 44 mil millones a menos de U$S 2 mil millones de dólares, y el precio bajó de un máximo de U$S 119,5 a U$S 0,000009.