Becas Progresar: hasta cuándo está abierta la inscripción y cuánto se cobra por mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, recordaron que hasta el 31 de agosto permanece abierta la inscripción para la segunda convocatoria del año a las Becas Progresar en todas sus líneas: Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior; y Progresar Trabajo.

El programa consiste en el otorgamiento de un aporte económico mensual durante todo el año (12 cuotas), cuyo monto se determina según la beca; de ese total -que incluye un plus por conectividad-, se cobra el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el período, acreditando la condición de alumno regular.

La inscripción se debe realizar en www.argentina.gob.ar/educacion/progresar o en la app Progresar. Es importante tener en cuenta que los ingresos y los del grupo familiar del titular no deben ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), es decir, un total de $143.550 desde el 1º de agosto.

Cabe aclarar que quienes ya tienen adjudicada y ya se encuentran percibiendo una beca Progresar 2022 no necesitan volver a inscribirse.

El Progresar 16 y 17 años está pensado para jóvenes que jóvenes que están en la escuela puedan terminar sus estudios. Entre los requisitos está ser alumno regular, pero, en caso de haber dejado de cursar, se debe presentar una declaración jurada de compromiso de retomar los estudios. Inscribite acá.

El Progresar Educación obligatoria abarca los niveles primario y secundario, y le corresponde a jóvenes entre 18 y 24 años; personas de hasta 35 años con hijos menores de 18; personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad. Inscribite acá.

El Progresar Educación superior apunta a estudiantes de carreras universitarias y terciarias, e incluye el Progresar enfermería. Pueden postularse jóvenes entre 18 y 24 años; personas de hasta 35 años con hijos menores de 18; personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad; estudiantes avanzados en la carrera, hasta 30 años cumplidos; estudiantes de enfermería sin límite de edad. Inscribite acá.

El Progresar Trabajo promueve la participación en cursos de formación profesional, avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET). Apunta a jóvenes entre 18 y 24 años; personas de hasta 35 años con hijos menores de 18; personas que no poseen trabajo formal registrado, hasta los 40 años; personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad. Son requisitos adicionales no estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias, no tener ningún otro tipo de beca y no tener título universitario, profesorado o tecnicatura. Inscribite acá.

En todos los casos, se debe ser argentino nativa, naturalizado o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI; y que los ingresos familiares no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles. La mayoría de las becas son de $6.400, pero puede ascender hasta los $10.660 en el caso de carreras de nivel superior consideradas estratégicas y tiene montos variables para quienes estudien enfermería, según el año de cursado.