Banco Nación: Casi no hay productos para comprar en 20 cuotas sin interés

El Banco Nación presentó hace un par de semanas una nueva promoción para comprar en hasta 20 cuotas sin interés . Sin embargo, en un recorrido por las principales cadenas de electrodomésticos de Mendoza, se comprobó que las posibilidades de estirar los pagos son mínimas ya que, entre otros motivos, prácticamente no hay productos para adquirir bajo esta modalidad.

Desde la principal entidad bancaria del país lanzaron el plan para “renovar y equipar el hogar en cuotas de 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés” . La promoción es para utilizar con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad tanto en la modalidad presencial como en e-commerce y a través de “BNA+”. La propuesta estará vigente hasta el 31 de mayo y despertó el interés de muchos mendocinos y comerciantes dadas las alicaídas ventas.

Sin embargo, son pocos los que pueden acceder a las 20 cuotas sin interés . De cinco cadenas de electrodomésticos consultadas, solo tres daban la posibilidad de prorratear el pago en poco más de dos años. De este trío, en una los productos solo se pueden conseguir en la modalidad de venta online. En tanto, las otras dos no estaban adheridas al programa.

Salvo una cadena que ofrece 5 bienes puntuales, el resto de los “seleccionados” es más que ambiguo ya que el consumidor debería tener la suerte de que justo lo que busca se pueda pagar en el plazo de dos años . En la misma línea, los negocios que aceptaban la modalidad de pago en cuotas con las tarjetas del Nación sí tenían más aceitado el programa de las 12 , 6 o 3 cuotas sin interés .

De todas maneras, algunos vendedores explicaron que aunque fuera en menos cuotas, los clientes priorizaban el precio. Es que en muchos negocios, el descuento que se realiza por pago el contado o vía transferencia puede llegar hasta 25%, lo que no es ni más ni menos que el costo de la financiación.

Obstáculos para el acceso

El programa del Banco Nación es para la compra de Tecnología y artículos para el hogar, Decoración, Materiales para la construcción, Colchonerías y Movilidad (bicicletas y motos). En este marco, las intenciones del plan para incentivar las compras en cuotas de largo plazo podrían quedarse a mitad de camino. No solo por la casi inexistencia de productos para comprar en 20 cuotas sino porque el sistema financiero se queda corto desde varios puntos de vista.

Según explicó la economista Paula Pía Ariet, al frente de Gestión Capital Humano, es muy difícil poder ser sujeto de crédito de este programa debido a que el scoring que solicitan es muy alto. El score es el puntaje crediticio que indica a los bancos la probabilidad de que la persona cumpla con su deuda. Sin embargo, el sistema es tan restrictivo que ni siquiera los cumplidores pueden alcanzar los 400 puntos que se solicitan. En palabras de la profesional, se trata de un scoring “alto”.

“Conozco personas que tiene categorías altas del monotributo, no poseen morosidad, no llega a ese puntaje y, por tanto, se quedan afuera del programa”, ejemplificó Ariet. El score puede subir por cuestiones tan contradictoria como nunca haber pedido un crédito o estar pagando en cuotas un producto adquirido previamente. Más allá de este, hay otro obstáculo para acceder al programa y es el monto que las personas que poseen la tarjeta tienen para gastar.

El caso de Nerina, monotributista de categoría G, cuenta con la Visa del Nación y tenía intenciones de comprar un colchón. Sin embargo, su límite de gasto es de $400.000, cifra que no le alcanza para cubrir el costo de lo que pretendía adquirir. Algo similar le sucedió a Osvaldo quien es asalariado y posee la tarjeta del Nación, pero no cobra por el BNA. Su idea de comprar unos muebles para la sala se derrumbó ya que su límite es igual del de Nerina.

En este contexto, el economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, Nicolás Aroma, destacó que los planes para incentivar el consumo vía crédito sin interés en la actualidad son o limitados o muy puntuales. Hay que tener en cuenta que el Banco Nación suele ser uno de los más accesibles dada su condición de banca pública. En este marco, el resto de las entidades bancarias privadas ofrecen una oferta más limitada aún para las compras en cuotas.