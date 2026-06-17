17 de junio de 2026 - 09:35

Aumento para PNC y PUAM en julio: estos son los valores actualizados que paga ANSES

El Gobierno actualizó los haberes de las prestaciones previsionales para julio y confirmó la continuidad del bono extraordinario para sus beneficiarios.

Los nuevos montos de las prestaciones previsionales regirán durante julio con la actualización vinculada a la inflación.

Los nuevos montos de las prestaciones previsionales regirán durante julio con la actualización vinculada a la inflación.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional confirmó los nuevos valores que percibirán los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) durante julio, luego de aplicar la actualización del 2,1% correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC. La medida impacta en los haberes básicos de estas prestaciones y mantiene vigente el bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos.

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Con esta modificación, quienes cobran estas prestaciones recibirán montos actualizados desde la fecha de pago prevista en el calendario oficial. La actualización alcanza tanto a las PNC por Invalidez y por Vejez como a la PUAM y a las pensiones para madres de siete hijos o más, que continuarán percibiendo el adicional extraordinario otorgado por el Estado.

Anses / Jubilados
La PUAM y las Pensiones No Contributivas tendrán haberes actualizados y mantendrán el bono extraordinario.

La PUAM y las Pensiones No Contributivas tendrán haberes actualizados y mantendrán el bono extraordinario.

¿Cuánto se cobra por las PNC y la PUAM con el aumento de julio?

La PUAM tendrá un haber bruto de $329.494,36 en julio. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para los beneficiarios ascenderá a $399.494,36. Esta prestación está destinada a personas mayores de 65 años que no reunieron los años de aportes requeridos por el sistema previsional y equivale al 80% de una jubilación mínima.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez, el haber básico se ubicará en $288.307,60 tras la actualización por movilidad. Con el refuerzo económico de $70.000, el monto total que recibirán los titulares llegará a $358.307,60.

Por otra parte, las madres de siete hijos o más que perciben una PNC continuarán cobrando un haber equiparado a una jubilación mínima completa. En julio, el monto básico será de $411.867,96 y, con el bono extraordinario, alcanzará un total de $481.867,96.

Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre
El cronograma de pagos de julio se organizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El cronograma de pagos de julio se organizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Calendario de pagos de las PNC y la PUAM en julio de 2026

La acreditación de los haberes para los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se realizará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El esquema confirmado para julio de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.
  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

Los beneficiarios recibirán los haberes actualizados con el aumento de julio y, en los casos correspondientes, también el bono extraordinario de $70.000, que se acreditará junto con el pago de la prestación.

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