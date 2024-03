Aumento de jubilaciones: a cuánto subirán desde abril y qué pasará con el bono de los 70.000 pesos

Mientras el Gobierno está determinando cómo se aplicarían los incrementos, las jubilaciones y pensiones de haberes mínimos tendrán un aumento del 18% en el mes de abril. Además, las proyecciones revelan un aumento del 27,35% para el resto.

Esta medida surge como resultado del incremento del 12,5% como compensación por la pérdida de diciembre-enero, junto con el 13,2% de inflación de febrero. Sin embargo, no se aplicaría sobre el bono de hasta $70.000 que cobrarán las jubilaciones de haberes mínimos.

Actualmente, el haber mínimo es de $134.445. A eso se le suma $70.000 del bono, lo que hace un total de $204.445. Con el incremento establecido para el mes de abril, el haber mínimo pasaría a $171.215. De esta manera, con el bono sumaría $241.225.

En cuanto al ajuste en el mes siguiente será por la inflación. Sobre los 7,4 millones de jubilados y pensionados, más 5 millones cobran haberes mínimos con bonos.

Los bonos, implementados durante el gobierno de Alberto Fernández para compensar la deficiencia de la fórmula de movilidad, seguirán siendo discretos y no integrarán el haber corriente. La idea del Gobierno es ir licuando el peso del haber mínimo en el total de los ingresos de las jubilaciones y pensiones que perciben ese adicional.

Jubilados y pensionados: aumento en el mes de abril. (Archivo)

A partir de septiembre de 2022 pasaron a ser permanentes, pero no se integraron al haber corriente. De esa forma, no se los tomaba en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo no para los siguientes aumentos.

El DNU modificará parte del decreto N° 268/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, extendiendo el bono de $70.000 en abril para las jubilaciones de hasta $204.445 mensuales.

Sin embargo, si no se ajusta este tope, los jubilados con haberes mínimos no verán un incremento en abril. En lugar de $70.000 sería de apenas $33.230 (tope del $204.445 menos los $171.215 del nuevo haber mínimo).

El aumento acumulado de los haberes mínimos sería del 50% ($241.225 vs.160.713), mientras que el del resto sería del 62%, frente a una inflación proyectada del 71% (36,6% enero-febrero más 14% estimado en marzo más 10% en abril).

Para cubrir la pérdida frente a la inflación en diciembre y los primeros meses de 2024, el aumento de abril debería ser del 25%, sumando la inflación de febrero (13,2%), es decir un aumento del 41,5%, incluyendo al bono.