Aumentaron más de 1.100 millones los depósitos en dólares tras la unificación cambiaria

Como las operaciones deben pasar obligatoriamente por cuentas bancarias, indicó el mencionado medio, el efecto se vio reflejado de inmediato en los registros del BCRA . Miguel Arrigoni, de la consultora First Capital, destacó que la posibilidad de entrar y salir del dólar sin trabas elimina muchas reacciones defensivas del pasado.

También afirmó que estos movimientos pueden ser bruscos y no deben alarmar. “Puede subir 1.000, bajar 1.000, bajar 2.000, es normal”, dijo. Luego citó una frase del economista Juan Carlos De Pablo: la decisión de tener dólares en bancos o en efectivo depende de quién se percibe como más riesgoso, el Estado o los delincuentes. “Si no le tenés miedo al Estado, no tenés USD 100.000 en tu casa”, resumió.