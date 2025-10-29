Así es la nueva sede de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Mendoza

La Cámara de Desarrolladores Urbanos Medianos y Pequeños (CADUMP) de Mendoza , llega con una filosofía novedosa y ambiciosa, al proponerse más que una visión netamente empresarial, tener una especial observancia del problema que representa el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano de la sociedad.

El CADUMP inauguró su nueva sede en calle Milagros 1522, en el distrito de Pueblo Nuevo, Guaymallén. El acto reunió a autoridades provinciales, municipales, universitarias y referentes del sector privado, y marcó un nuevo capítulo en el crecimiento institucional de la entidad, presidida por Patricia Martínez.

En su discurso, Martínez destacó que la inauguración “representa mucho más que un edificio: es un espacio que simboliza la red de confianza, trabajo conjunto y visión compartida que venimos construyendo”. La presidenta subrayó el compromiso de la Cámara con el desarrollo de un Guaymallén más justo, ordenado y humano, impulsando obras que “no solo mejoran el presente, sino que habilitan el futuro”.

El evento contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado; el director de Obras Privadas, Ricardo Camps; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ramiro García; el director del Instituto Provincial de la Vivienda, Carmelo Lopresti; diputados provinciales; y el presidente de la Federación Económica de Mendoza , Santiago Laugero, junto a miembros de la entidad.

Adrián Sileoni, en representación de la CADUMP , destacó que esta inauguración representa “un gran paso hacia el trabajo conjunto, mancomunado e interdisciplinario” en el desarrollo de conjuntos inmobiliarios, integrando a todos los profesionales que se involucran en el proceso. Martínez agradeció especialmente al Municipio de Guaymallén, con el que la Cámara mantiene una alianza estratégica. “Gracias al compromiso del gobierno local —que destina más del 40% de su presupuesto a obras e infraestructura—, hoy contamos con las condiciones necesarias para planificar desarrollos con servicios, respeto por el ambiente y mirada comunitaria”, afirmó.

Entre los proyectos destacados, mencionó la refuncionalización del Acceso Este, que mejorará la conectividad vial del departamento y el Gran Mendoza, y el plan conjunto de más de 3.000 lotes urbanizados, que permitirá a miles de familias acceder a un terreno y, con él, al derecho a un hogar. La nueva sede fue presentada como un punto de partida para seguir articulando con el Estado, las universidades y el sector privado, promoviendo un crecimiento urbano ordenado, equitativo y sustentable. “El desarrollo urbano no es un privilegio, sino un derecho y una responsabilidad compartida”, concluyó Martínez.

La Cámara con mirada al futuro

La iniciativa de crear la CADUMP surge en respuesta a la urgente necesidad de simplificar el proceso del desarrollo de emprendimientos urbanos y el proceso de urbanización, quienes a menudo enfrentan dificultades debido a la complejidad de la burocracia estatal. Como se sabe, las municipalidades tienen un papel crucial en el control y la gestión de los permisos necesarios para el desarrollo urbano, lo que puede resultar en retrasos significativos.

Entre los objetivos centrales de la CADUMP se encuentra ser un instrumento de estadísticas y consulta, garantizando la igualdad de condiciones, reglas claras, transparencia y equidad para todos los actores involucrados en el sector inmobiliario.