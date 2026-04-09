Arquitectura de contrapuntos: el refugio de hormigón y piedra que rinde culto al paisaje de Perdriel

A través de una arquitectura que fusiona hormigón, piedra y vidrio, la obra se integra sin estridencias a la topografía del piedemonte para ofrecer una experiencia sensorial que celebra el paisaje mendocino y el placer del encuentro.

Se trata de un complejo gastronómico y social que propone un diálogo íntimo entre la preexistencia de las viñas y la inmensidad del horizonte andino.

En el corazón vitivinícola de Luján de Cuyo, el Estudio Juárez D´Ambola ha proyectado una obra que no sólo se implanta en el terreno, sino que parece emerger de su propia geología. Se trata de un complejo gastronómico y social que propone un diálogo íntimo entre la preexistencia de las viñas y la inmensidad del horizonte andino, transformando la arquitectura en una experiencia de calma, cata y éxtasis sensorial.

EXTERIOR 03 - Arquitectura de contrapuntos. El umbral hacia una trama orgánica en el piedemonte Perdriel es una de las zonas más emblemáticas del terroir mendocino, conocida por sus suelos antiguos y una tradición vitivinícola que define la identidad local. En este contexto de respeto absoluto por el paisaje indómito, el proyecto utiliza la topografía natural para mostrar con austeridad su geometría. La experiencia del visitante se inicia en un bosque de acceso que actúa como un umbral de transición, separando el ruido exterior del refugio. A partir de una plaza distribuidora, el programa se ramifica orgánicamente: hacia el Este, el sector de lodges busca la introspección entre parras, mientras que hacia el Oeste, las áreas de esparcimiento se abren de frente a la monumental Cordillera de los Andes.

La mística del recorrido y el centro de gravedad El interior del edificio está pensado como un ascenso pausado donde el horizonte se eleva gradualmente a través de las viñas en pendiente. En este camino, la arquitectura se insinúa mediante muros de hormigón que emergen de la tierra y apuntan hacia el paisaje. El arquitecto Rubén Juárez D'Ámbola, director del estudio, explica la esencia de esta búsqueda: "La obra se desprende de cualquier egocentrismo formal para ponerse humildemente al servicio del disfrute, permitiendo que quien ha degustado un vino extraordinario pueda fusionar ese estado de éxtasis con el ambiente natural que lo rodea". Este concepto se materializa en el patio central, donde una fuente vertical convierte el agua en música y el movimiento circular de una escalera invita a descubrir el espacio desde múltiples perspectivas.

EXTERIOR 02 La experiencia del visitante se inicia en un bosque de acceso que actúa como un umbral de transición. Honestidad material entre la cava y el cielo La transición de niveles otorga un carácter específico a cada rincón, desde la frescura oscura de la cava de guarda hasta la elevación del sky living, una terraza que oficia de platea ante la montaña. La paleta de materiales elegida refuerza este vínculo con el entorno: el hormigón armado visto aporta peso y anclaje geológico, mientras que la piedra natural remite directamente a las pircas tradicionales que ordenan los viñedos mendocinos hace siglos. Estas texturas sólidas contrastan con una estructura metálica delgada y grandes paños de vidrio de piso a techo, diseñados no para aislar, sino para que la luz y el viñedo accedan sin interrupciones al interior.

Un hito de integración productiva y social El punto culminante del desarrollo es la sala de degustación en la cota más alta, que ofrece una vista de casi 360 grados sobre los álamos y las viñas. Con una superficie cubierta de 1.430 m2 sobre un terreno de dos hectáreas, el proyecto logra que la vegetación nativa del piedemonte llegue hasta los bordes mismos de la construcción. No se trata de una interrupción del paisaje productivo, sino de una inserción respetuosa que celebra el trabajo del hombre en la tierra. Bajo la firma del Estudio Juárez D´Ambola —con más de 40 años de trayectoria—, esta obra en Perdriel se consolida como un refugio pensado para el placer del encuentro y la pertenencia, bajo la custodia eterna de la montaña.