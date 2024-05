Argentina cumplió con creces las metas del FMI y espera que se liberen fondos de casi US$800 millones

La Argentina superó las metas del primer trimestre acordadas con el FMI, y el camino quedó liberado para que ingrese al país un desembolso de casi US$ 800 millones en junio, según informó Noticias Argentinas

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) han confirmado el cumplimiento del país y preparan la redacción del Acuerdo a Nivel de Personal (SLA por sus siglas en inglés), según fuentes de Washington.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, se reunieron con los técnicos del FMI para ajustar los detalles que serán agregados al Staff Level Agreement (Acuerdo a Nivel de Personal).

Por otro lado, el país logró cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal y de compra de reservas del Banco Central. Debido a este motivo, no fue necesario solicitar un waiver destinado a obtener el desembolso de junio.

La octava evaluación técnica del programa ha confirmado que el superávit primario fue cuatro veces mayor de lo anticipado al momento de la aprobación del crédito de Facilidades Extendidas. Asimismo, se constató que las reservas del Banco Central excedieron en más de US$ 2.000 millones lo establecido, y que la emisión monetaria se mantuvo dentro de los límites predefinidos.

El cumplimiento de estas metas y la ausencia de un waiver para el desembolso de US$ 792 millones marcan un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno nacional y el organismo financiero. En este sentido, el jefe de Estado busca obtener un desembolso adicional para fortalecer las reservas del Banco Central y levantar las restricciones cambiarias, precisó Noticias Argentinas.

Este lunes, el Gobierno pagó al Fondo aproximadamente US$ 800 millones, lo que resultó en una disminución de las reservas del Banco Central en US$ 687 millones de la misma moneda. Esto se suma al pago de la semana pasada de otros US$ 1.900 millones.