Anses: quiénes cobran este 5 de febrero, y cuándo se cobran las AUH

Este viernes las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de febrero con documentos terminados en 8 y 9.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Además, desde hoy y hasta el 10 de marzo, se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) para todas las terminaciones de documento.

El calendario de pagos de febrero

Durante este mes cobran, jubilados y pensionados, Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

Jubilados y pensionados con haberes inferiores a $21.393

DNI terminados en 0: lunes 8 de febrero

DNI terminados en 1: martes 9 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 10 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 11 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de febrero

DNI terminados en 6: miércoles 17 de febrero

DNI terminados en 7 y 8: jueves 18 de febrero

DNI terminados en 9: viernes 19 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a $21.393

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de febrero

El cronograma de febrero para AUH

DNI terminados en 0: miércoles 10 de febrero

DNI terminados en 1: jueves 11 de febrero

DNI terminados en 2: viernes 12 de febrero

DNI terminados en 3: miércoles 17 de febrero

DNI terminados en 4: jueves 18 de febrero

DNI terminados en 5: viernes 19 de febrero

DNI terminados en 6: lunes 22 de febrero

DNI terminados en 7: martes 23 de febrero

DNI terminados en 8: miércoles 22 de febrero

DNI terminados en 9: jueves 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 17 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de febrero

¿Cuándo aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones?

La Fórmula de Movilidad que rige a partir de este año plantea aumentos trimestrales, por lo que el próximo tendría lugar en el mes de marzo, y dependerá en parte de las ganancias de los trabajadores activos (variación del salario-RIPTE), y del consumo (los ingresos de Anses).

Teniendo en cuenta estos dos factores, Fundación Mediterránea hizo una estimación de cuánto cabría esperar para el primer incremento de los haberes. En el trabajo titulado “Jubilaciones y movilidad: Resultados para 2020 y escenarios 2021” (de la entidad presidida por María Pía Astori), se calculó que cabría esperar un aumento del 8,3%, y la jubilación mínima pasaría $19.035 a $20.614,90.

El mismo porcentaje de aumento se aplica en las asignaciones, y otros beneficios de Anses, por lo que, en mano, las AUH podrían llegar a significar alrededor de $3.130 por niño (con el 20% ya retenido por la Libreta).