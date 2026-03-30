AUH de ANSES: últimos días para presentar la libreta y cobrar hasta $796.000 del monto retenido

Para quienes reciben la AUH de ANSES , la presentación de la libreta es un paso obligatorio que define el acceso a un ingreso clave. Este trámite permite cobrar el 20% del monto que el organismo retiene mensualmente y acumula durante todo el año.

Se trata de una condición indispensable para mantener el beneficio activo y, al mismo tiempo, acceder a un refuerzo económico que muchas familias esperan, sobre todo en momentos de mayores gastos como el inicio de clases.

Para cobrar el 20% del monto retenido , es necesario presentar la Libreta AUH, un documento que certifica que se cumplieron los requisitos de salud, vacunación y escolaridad de los menores. Sin esta presentación, ANSES no habilita el pago acumulado .

El trámite se realiza a través de mi ANSES , donde cada titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección Hijos > Libreta AUH, se puede verificar qué datos faltan completar, generar el formulario y descargarlo.

Luego, la libreta debe imprimirse y ser firmada por la escuela y el centro de salud correspondiente. Una vez completa, hay que sacarle una foto respetando ciertas condiciones, como buena iluminación, que se vean las cuatro esquinas y que el archivo sea en formato JPG con un peso menor a 3 MB.

Finalmente, se vuelve a ingresar a mi ANSES para subir la imagen y completar el trámite. En caso de tener inconvenientes con la carga digital, también existe la opción de presentarla de forma presencial sin turno.

Montos de la AUH y extras que se pueden cobrar en marzo 2026

Con la actualización vigente desde marzo de 2026, la AUH por hijo alcanza los $132.814, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llega a $432.461. Sin embargo, cada mes se paga el 80% del total, ya que el resto queda retenido hasta la presentación de la libreta.

Montos a cobrar

El 20% retenido varía según el tipo de AUH y la zona de residencia:

AUH general: $188.069

$188.069 AUH con discapacidad: $612.401

$612.401 AUH Zona 1: $244.491

$244.491 AUH con discapacidad Zona 1: $796.122

Créditos ANSES.jpg Se puede presentar online en mi ANSES o de forma presencial sin turno.

Este esquema implica que el monto acumulado a lo largo del año puede representar un ingreso significativo para las familias. Por eso, completar el trámite en tiempo y forma resulta fundamental para no perder ese dinero.

Además, muchos beneficiarios acceden a ingresos complementarios. Entre ellos se destaca la Tarjeta Alimentar, que eleva los montos totales según la cantidad de hijos, alcanzando cifras más altas en hogares con dos o tres menores.

Otro adicional importante es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta tres años. Este beneficio asciende a $50.094 y se paga de forma directa, sin retenciones, lo que lo convierte en un ingreso extra relevante dentro del esquema de asistencia.