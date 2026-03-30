AUH de ANSES: últimos días para presentar la libreta y cobrar hasta $796.000 del monto retenido

Para quienes reciben la AUH de ANSES, la presentación de la libreta es un paso obligatorio que define el acceso a un ingreso clave. Este trámite permite cobrar el 20% del monto que el organismo retiene mensualmente y acumula durante todo el año.
ANSES informó que quedan pocos días para presentar la Libreta AUH y acceder al 20% retenido. El trámite es obligatorio para cobrar el monto acumulado.
Para quienes reciben la AUH de ANSES, la presentación de la libreta es un paso obligatorio que define el acceso a un ingreso clave. Este trámite permite cobrar el 20% del monto que el organismo retiene mensualmente y acumula durante todo el año.
Se trata de una condición indispensable para mantener el beneficio activo y, al mismo tiempo, acceder a un refuerzo económico que muchas familias esperan, sobre todo en momentos de mayores gastos como el inicio de clases.
Para cobrar el 20% del monto retenido, es necesario presentar la Libreta AUH, un documento que certifica que se cumplieron los requisitos de salud, vacunación y escolaridad de los menores. Sin esta presentación, ANSES no habilita el pago acumulado.
El trámite se realiza a través de mi ANSES, donde cada titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección Hijos > Libreta AUH, se puede verificar qué datos faltan completar, generar el formulario y descargarlo.
Luego, la libreta debe imprimirse y ser firmada por la escuela y el centro de salud correspondiente. Una vez completa, hay que sacarle una foto respetando ciertas condiciones, como buena iluminación, que se vean las cuatro esquinas y que el archivo sea en formato JPG con un peso menor a 3 MB.
Finalmente, se vuelve a ingresar a mi ANSES para subir la imagen y completar el trámite. En caso de tener inconvenientes con la carga digital, también existe la opción de presentarla de forma presencial sin turno.
Con la actualización vigente desde marzo de 2026, la AUH por hijo alcanza los $132.814, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llega a $432.461. Sin embargo, cada mes se paga el 80% del total, ya que el resto queda retenido hasta la presentación de la libreta.
Montos a cobrar
El 20% retenido varía según el tipo de AUH y la zona de residencia:
Este esquema implica que el monto acumulado a lo largo del año puede representar un ingreso significativo para las familias. Por eso, completar el trámite en tiempo y forma resulta fundamental para no perder ese dinero.
Además, muchos beneficiarios acceden a ingresos complementarios. Entre ellos se destaca la Tarjeta Alimentar, que eleva los montos totales según la cantidad de hijos, alcanzando cifras más altas en hogares con dos o tres menores.
Otro adicional importante es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta tres años. Este beneficio asciende a $50.094 y se paga de forma directa, sin retenciones, lo que lo convierte en un ingreso extra relevante dentro del esquema de asistencia.