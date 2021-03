Anses: ¿A qué pueden inscribirse los mayores de 30 años, con o sin hijos, y para cobrar hasta $9.700?

Luego de la eliminación del IFE, el gobierno reforzó los planes de empleo y capacitación para los jóvenes de entre 18 y 30 años, pero algunas variantes incluyen también al rango etario que queda excluido. ¿Quiénes pueden acceder y cómo hacerlo?

En primer lugar, las Becas Progresar apuntan principalmente a jóvenes desde los 18 años, y hasta los 24 años, pero quienes deseen finalizar el ciclo primario y secundario y tengan hijos menores de 18 años pueden ser incluidos hasta los 35 años. En el caso de las personas trans, los pueblos indígenas, personas con discapacidad o refugiadas, pueden acceder sin límite de edad.

La beca progresar se cobra en un 80% de forma mensual, y el 20% restante se acumula y se paga en diciembre, cuando se acredita la regularidad del alumno.

En el caso de las Becas Progresar para la Educación Superior, y Progresar enfermería, también se puede extender el límite etario en los mismos casos.

En cuanto a los cursos de formación profesional (Progresar Trabajo), se incluyen los estudios avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET), el límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijas o hijos de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado.

¿Cuánto pagan las becas Progresar?

Escuela primaria y secundaria: $ 3600 por mes con un aumento del 106 %.

Cursos de formación profesional : $ 3600 por mes con un aumento del 147 %.

Nivel Terciario : desde $ 3600 hasta $ 3800 por mes con un aumento del 92 %.

Nivel Universitario: desde $ 3600 hasta $ 4600 por mes con un aumento del 92 %.

Carreras estratégicas de nivel terciario: desde $ 3920 hasta $ 5110 por mes con un aumento del 68 %.

Carreras estratégicas de nivel universitario : desde $ 4340 hasta $ 9660 por mes con un aumento del 68 %.

Enfermería nivel terciario: desde $ 5000 hasta $ 8000 por mes con un aumento del 163 %.

Enfermería nivel universitario: desde $ 5000 hasta $ 9700 por mes con un aumento del 135 %.

Las carreras estratégicas podrán ser consultadas desde aquí

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones para los planes de educación se encuentran abiertas hasta el 30 de abril

1. Ingresar a Mi ANSES > Becas Progresar, allí se debe poner el CUIL y la clave

personal de la Seguridad Social. A falta de clave, es posible crearla en la web.

2. Descargar e imprimir el Formulario de Inscripción.

3. El instituto donde se esté estudiando debe completar y firmar la sección 2 del

formulario “Datos de Educación”.

4. Subirl a Mi ANSES.

El mismo está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años argentinas y argentinos nativas/os o por opción o con residencia legal en el país no inferior a 2 años. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijas o hijos de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado. Asimismo, en caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, como ser: personas Trans, de Pueblos Indígenas, con discapacidad o refugiadas, no se fija límite etario. Los ingresos de la/el beneficiaria/o y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En cuanto a la cantidad de cuotas de esta línea, depende de la duración del curso siendo su valor de $3600 mensuales.

El registro de la oferta académica disponible para esta línea de becas es confeccionado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Los cursos habilitados para cada convocatoria son los considerados prioritarios teniendo en cuenta las áreas de vacancia en cada región. Para conocer la oferta, se puede acceder a: http://catalogo.inet.edu.ar/buscador-de-titulos-y-certificaciones

La inscripción se encuentra abierta y se extiende hasta el 30 de noviembre. Se efectúa a través de la web https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresa r o a través de Anses www.anses.gob.ar/progresar . También se puede descargar la App Progresar +, la que se constituye en una herramienta de comunicación directa con las becarias y los becarios. Permite no solo la inscripción al programa desde el celular de cada aspirante, sino simplificar trámites y consultas y acceder a información relevante sobre las novedades de manera continua.

La nueva línea de becas -que se suma a Progresar Superior, Progresar Obligatorio y Progresar Enfermería- tiene por objetivo preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales, con inserción en el ámbito económico-productivo.