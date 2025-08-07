Andrés López, de Vinodata, contó en Aconcagua Radio cómo ha evolucionado el precio del vino

El representante de Vinodata se explayó en Aconcagua Radio sobre los últimos datos del IPV, y de su relación con el IPC.

En diálogo con el programa "Hermoso Caos" de Aconcagua Radio, Andrés López, representante del centro de investigación Vinodata, compartió los últimos resultados del Índice de Precios del Vino (IPV).

Según el informe correspondiente al mes de junio, el IPV mostró una suba mínima del 0,1%, la más baja desde que comenzó a relevarse este indicador.

Además, López detalló que la variación interanual del IPV se ubicó en un 32%, marcando una diferencia significativa frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mismo período alcanzó un 39%. Estos datos sugieren una desaceleración sostenida en los precios del vino, en un contexto donde otros rubros continúan mostrando incrementos más marcados.

