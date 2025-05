Analistas creen que seguirá el proceso de desinflación, pero que costará bajar del 2% mensual

El REM también brinda otras proyecciones macroeconómicas. El valor del dólar calculado por los analistas es de $1.171 a fin de mayo y $1.322 a diciembre. Las estimaciones de crecimiento de la economía se mantienen sin cambios significativos, en torno al 5,1%, aunque la tasa de desocupación apenas bajaría a 6,5% desde el 6,9% del segundo trimestre.

En el sector externo, se proyecta que las exportaciones alcanzarán los U$S 82.810 millones y las importaciones los U$S 73.000 millones, dejando un superávit comercial de U$S 9.810 millones. Esta cifra está muy por debajo de lo esperado a inicio de año y se considera un punto que puede presionar el tipo de cambio y complicar la acumulación de reservas comprometida con el FMI. La proyección del superávit fiscal primario para 2025 se ubica en $13,0 billones.

Respecto a la desinflación, el Gobierno apuesta fuertemente a su consolidación y a que esté por debajo de las proyecciones del mercado. El presidente, Javier Milei, ha reiterado que para mediados del año 2026 la inflación quedará “aniquilada”