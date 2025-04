Javier Milei aseguró que la inflación terminará a mitad de 2026 y pidió "pensar en crecer"

El acuerdo luego recibió el acompañamiento de la Cámara de Diputados, sobre lo cual Milei dijo: "No me importan sus argumentos, yo juego dentro de la ley, soy bilardista", señaló.

"Que la vayan a buscar, la tienen adentro"



Javier Milei dijo que a todos los que hicieron acuerdos con el FMI sin pasar por el Congreso "les duele" que hayan aprobado el suyo en el Parlamento y afirmó: "Yo juego dentro de la ley, soy billardista y dentro de la cancha vale todo". pic.twitter.com/4BLhrCZrlA — Corta (@somoscorta) April 30, 2025

"Concluimos la etapa de la estabilización, hoy es la hora del crecimiento económico", sostuvo Milei, quien aclaró: "No quiere decir que las cosas estén perfectas". Milei dijo que "siempre el eje es el equilibrio fiscal" y volvió a defender al titular del Palacio de Hacienda.

Además, el Presidente dijo: "Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética. Es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar".

Milei destacó que "con la motosierra iniciamos el ajuste más grande de la historia de la humanidad", y elogió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En cuanto a la negociación con el FMI, Milei dijo que "el problema más grave fue la estupidez de ley que sacó Martín Guzmán que obliga a tener que pasar a un programa del Fondo por el Congreso, el lugar donde están los degenerados fiscales".

Por otra parte, Milei señaló: "Hoy nosotros somos admirados en todas partes y Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) recorre el mundo explicando el caso argentino". También elogió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Con Patricia les ganamos la calle a los delincuentes y la Argentina es un país sin piquetes", destacó.