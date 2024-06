Alfredo González: “Lamentablemente todavía tenemos incertidumbre sobre la economía”

Alfredo González fundó Wetala, una pyme dedicada al diseño y fabricación de espacios de trabajo; además de La Turbina Ventures, una aceleradora para Startups. El empresario chaqueño llegó a la provincia, como presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para participar en el Primer Foro Agroindustrial Pyme, un evento que reunió a productores, empresarios y profesionales del Nuevo Cuyo y que su entidad coorganizó junto al Ministerio de Producción y la Federación Económica de Mendoza.

Turismo, empleo, macroeconomía, recesión, consumo e impuestos son algunas de las palabras que se van inmiscuyendo de forma inevitable durante esta conversación. El disparador fue el fin de semana extra largo, “Con respecto a la ocupación hotelera y el movimiento turístico, en general, indudablemente no es ajeno a la contracción del consumo que se vive en el país; más teniendo en cuenta que bajó la cantidad de turistas extranjeros de los países vecinos, principalmente Brasil y Chile, por el tipo de cambio”, sostiene.

“La caída se siente bastante y si bien, el fin de semana hubo movimiento en todo el país, no fue en relación a lo que la plaza turística esperaba, pero bueno, el movimiento fue importante respecto a lo que venimos atravesando en estos últimos meses”.

-¿Y la macroeconomía?

-Una situación es la lectura de lo que está transcurriendo respecto a la macroeconomía argentina, que en algún punto se ve cierta estabilidad y previsibilidad, lo que se traduce en como se maneja la inflación, y seguramente va a tener algún tipo de beneficio, porque no tener inflación es mucho mejor que tenerla. Pero en la microeconomía, en la economía real, esto aún no se siente, y tenemos una fuerte recesión.

El año pasado, por ejemplo, no teníamos crisis de actividad, pero sí sufrimos por la pérdida de rentabilidad. ¿Qué quiero decir? Que a medida que se trabajaba más se iba perdiendo también el margen de beneficio, porque teníamos muchas idas y vueltas con la macroeconomía, y nos empujaba muchas veces vender sin un tipo de precio de referencia. Pero bueno, dentro de la actividad sabíamos que teníamos una economía inyectada y que en el momento que cesaran los anabólicos, automáticamente se iba a sentir la recesión.

-¿Cuál es la forma de atenuar el impacto?

-Muchos empresarios del comercio y servicio en que la única forma que tenían de protegerse fue a través del stock de productos para su fábrica o comercio. Compararon mercadería y repercute hoy con la contracción del consumo. Porque la inflación comenzó a desacelerar, pero aún tiene el signo negativo por delante, y eso se siente, con bajas en ventas y con la producción industrial PyME también con una fuerte recesión, en torno al 19%.

Aquí impacta lo que recién te comentaba, porque por todo ese stock que fuimos acumulando, hoy estamos comprando faltas, no estamos comprando o renovando lo que se vende. La industria viene de unos meses de fuerte contracción, aún más fuerte que la baja del consumo minorista; que fue del 7,3% en mayo. Ahora vamos a tener una lectura de junio y veremos cómo se comporta la inflación, pero se está sintiendo la recesión y eso impacta en el empleo.

-¿De qué forma impacta?

-En la industria, las empresas grandes tienen la posibilidad de despedir según los convenios colectivos de trabajo, suspender empleados por un tiempo específico, o dar vacaciones anticipadas. En el comercio, no tenemos esa posibilidad, lo que nos deja atrapados a las micro y pequeñas empresas, estamos buscando diversas formas de aguantar y mantener nuestro equipo de trabajo, pero la recesión se refleja en la gran cantidad de gente sin trabajo o empujadas a la informalidad, porque es el sector donde muchas pequeñas empresas están pasando para sobrevivir; lo que genera una competencia desleal para los que estamos en la formalidad y pagamos impuestos.

-En cuanto a la adecuación del financiamiento, ¿Puede llegar a ser un apalancador del consumo?

-Las tasas están bajando bastante, pero como empresario... no se está tomando crédito, si bien las tasas son totalmente distintas, mucho más bajas de lo que fueron el año pasado, ni comerciantes ni industrias están tomando financiamiento porque tiene incertidumbre sobre lo que se está generando, al no tener certeza de consumo no va a invertir o no se va a mover más de lo que está. En cuanto al canal minorista, llevamos la propuesta de Cuota Simple, programa el reemplazó del Ahora 12, hoy ya tenemos 12 cuotas. Comenzamos con 3 y 6 cuotas, hace dos meses ya se amplió a 9 y 12 cuotas, y eso hace que la caída del consumo no sea tan fuerte, pero sí, se sintió mucho la falta de financiamiento principalmente al consumo.

-¿Cuál es la postura que tiene enfrente la RIGI?

-Desde CAME fuimos claros en nuestra oposición al formato inicial del RIGI presentada en el Congreso, ya que no incluía porcentajes de componentes nacionales ni considerados a sectores clave como el turismo y la siderúrgica. Sin embargo, logramos que se acotaran los rubros y se incluyan estos sectores. Creemos que la regulación de las grandes inversiones debe contemplar componentes locales para fortalecer a las PYMES.

Creo que en ese formato es mucho más conveniente. Siempre estuvimos de acuerdo de que debemos tener una regulación para las grandes inversiones, y no separo los inversores extranjeros o nacionales porque las inversiones son grandes de donde vengan, porque de hecho hay muchos capitales argentinos que están detrás de poder invertir, pero necesitaban tener una regulación acorde. Creo que ahora la situación es distinta y es un poco más conveniente.

-Y retomando el tema del empleo, ¿qué postura tienen sobre la reforma laboral en la Ley Bases?

-En cuanto al empleo, apoyamos la reducción de intereses y multas excesivas en juicios laborales, aunque creemos que se necesita una adecuación de las leyes laborales. Hubiésemos querido más, pero bueno, es un principio y creo que poder que se pueda llegar adelante una discusión, que se pueda llegar a un debate y que se modifique es muy importante. Presentamos un proyecto en el Senado para convertir los planos sociales en trabajo formal, lo cual esperamos que se implemente pronto. Por otro lado, el martes presentamos junto a la Sociedad Rural, Coninagro, a la Corte Suprema un pedido ante la pasividad que tiene la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo en relación a las multas de los juicios laborales.

-¿Qué lectura tienen de cara al segundo semestre?

-Me encantaría tener certeza de qué va a pasar la semana que viene. Por eso te hablé de la forma en que se lee la macroeconomía, que no es la misma de cómo impacta en la economía real, la que estamos representados en CAME. Lamentablemente aún tenemos un gran grado de incertidumbre respecto a lo que puede pasar de aquí en adelante. Esperemos que el gobierno tenga las herramientas que está requiriendo, en medidas y posibilidades, y ver qué realmente propone este gobierno con respecto al sector productivo de las pymes, que somos el 99% de las empresas.

Entonces es indudable que se tiene que tener políticas diferenciadas, sectoriales y específicas con respecto a los sectores productivos y a los formatos laborales. Nosotros trabajamos fuertemente con eso por eso es que potenciamos las regiones. De hecho estamos trabajando junto a la FEM, a la Federación de San Juan y a la Cámara de Comercio de San Luis para potenciar el bloque Cuyo y desarrollar políticas productivas para la región y que se lleven hacia el Congreso y no a la inversa. Creemos que cada región debe trabajar para tener su formato de proyectos productivos. Tenemos un país muy extenso y productivo pero también tiene una asimetría enorme.