Alfredo Cecchi: “El futuro de la industria y de la producción está dentro de los parques industriales”

Alfredo Cecchi asumió como presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) en diciembre de 2020 y, con su primer año de mandato ya cumplido, resalta que la post pandemia fue un poco mejor de lo anticipado, aunque plantea la necesidad de modificar la normativa para apoyar a las mini y pequeñas empresas. Como titular de la Federación Argentina de Parques Industriales resalta la importancia de crear y mejorar estos espacios, por las ventajas que ofrecen a las empresas.

- Cuando asumió como titular de la FEM, una de sus principales preocupaciones eran las pymes. ¿Cómo ve la situación de estas empresas ahora?

- Creo que el año que pasó, post pandemia (salida del aislamiento) fue mucho mejor que lo que muchos pensábamos. El efecto rebote, fue exactamente el doble de lo que pronosticaban el FMI, el Banco Mundial y otras organizaciones que tienen que ver con la economía. Se preveía un crecimiento entre el 4% y el 5%, y hemos crecido arriba del 10%. Es decir que, aparte del efecto rebote, hemos recuperado algunos puntos. Desde ese punto de vista, el año fue positivo.

- ¿Qué sectores se han recuperado mejor y cuáles siguen complicados?

Los que se han recuperado muy bien, que no tuvieron una baja importante, han sido los sectores como la agroindustria, que durante la pandemia no tuvieron un “parate”. En otros sectores, como el turismo, todavía quedan resabios. Ahora estamos viendo que los restaurantes y hoteles, si bien han tenido una reactivación importante, todavía están lejos de una recuperación total.

- Esta reactivación ¿está atada a la llegada turistas internacionales o hay otros aspectos que se podría trabajar para favorecerla?

- El turismo interno está en su máxima expresión. La gente está circulando y de manera bastante importante. Ahora, creo que los niveles de tarifas que manejan con la gente del extranjero son sensiblemente superiores y que eso ayudaría al despegue definitivo del turismo en Mendoza.

Faltan muchos vuelos, tenemos muchos restringidos. Los precios de los de cabotaje son altísimos y los internacionales están muy limitados. Una de las variables fundamentales sería lograr tener, por lo menos, la misma cantidad de vuelos que tuvimos antes de la pandemia. Mendoza era una de las provincias que tenía más frecuencias con Buenos Aires, otras jurisdicciones y fundamentalmente con Chile. Los tenemos muy limitados y creo que eso, a una franja hotelera -los de tres, cuatro y cinco estrellas- los ha afectado muchísimo.

Ahora, tenemos que decir también que el Previaje ha ayudado mucho y que la parte interesante de esto es que el programa ha logrado blanquear muchos nichos de turismo que estaban en la informalidad. Ha tenido este efecto importante en la economía formal. Hay que rescatarlo.

- La FEM tiene entre sus principales preocupaciones el empleo. ¿Qué está faltando para al menos recuperar los valores de 2019?

- El empleo se ha recuperado. Es cierto que todavía no se alcanzan los niveles de 2020, pero se ha recuperado mucho empleo informal. Mendoza no ha tenido la capacidad de generar empleo en blanco, sustentable, simplemente porque las condiciones de inversión, que tienen que ver con el plano nacional, no están en su mejor momento.

El empleo genuino llega de la mano de las inversiones y lo cierto es que, con el panorama que tenemos hoy, y con el que tenemos por delante con el tema del FMI y este alargamiento del arreglo para lograr el posicionamiento en mercados internacionales, va a ser muy difícil.

Hay que resaltar además que para salvar al tejido productivo, no sólo de Mendoza sino del país, que son las pymes, necesitamos generar una nueva ley pyme, que contemple cuestiones laborales e impositivas. Esto es algo fundamental, porque las pymes no resisten los embates de esta ley laboral desactualizada.

Una mini pyme no resiste un juicio laboral. Hay que reformular esto con una nueva ley que proteja a las pequeñas y medianas empresas, porque el entramado productivo argentino está basado, sobre todo, en empresas que tienen entre 10 y 20 personas, que realmente no pueden hacer frente a uno o dos juicios laborales.

Eso va en desmedro del trabajador y de la empresa. Hay que buscar un punto, en conjunto con los gremios, el Ministerio de Trabajo y las empresas, para que la ley realmente proteja el trabajo, la producción y al trabajador. Como está planteada en este momento, no protege ninguna de esas tres cosas.

- La FEM difundía la evolución mensual de las ventas minoristas. Después dejó de hacerlo, pero participan del relevamiento de CAME. ¿Qué resultados han visto en estos últimos meses?

- Estamos viendo un repunte en las ventas minoristas. Después de octubre ha habido un parate, pero es propio de estar llegando a una nivelación del rebote. Respecto de la actividad propia, nuestros encuestadores participan activamente del relevamiento de CAME a nivel nacional y han resultado premiados por su tarea. Por eso, hemos dejado de publicar las encuestas mensuales, pero sí aportamos datos de la provincia a la encuesta nacional que, en general, coincide.

- Estuvo participando en una reunión reciente de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), también como titular de la Federación Argentina de Parques Industriales. ¿Qué le preocupa como representante de ese sector?

- Estamos solicitando una ley nacional de parques industriales, porque necesitan una reglamentación nacional que permita acceder a organismos multilaterales de crédito y a bancos específicos para esta actividad industrial.

Tiene que ver con generación de energía propia de cada parque, con energías renovables, con conectividad.

En varios lugares del mundo los parques industriales son promocionados, porque tener a las empresas juntas significa un gran valor agregado, en seguridad, en energía, en conectividad, en logística. Presentan muchas ventajas respecto de las empresas que están solas o cerca de zonas urbanas, donde es muy inconveniente el tratamiento de residuos. Necesitamos una ley nacional que regule el funcionamiento básico.

- ¿Cuál es su evaluación de los parques industriales en Mendoza y qué se podría hacer para potenciarlos?

- En Mendoza tenemos ocho parques industriales en pleno funcionamiento y el ministro de Economía, Enrique Vaquié, tenía una ley específica para parques industriales, pero está demorada porque necesitábamos recursos que fueron volcados a Mendoza Activa.

Esa normativa permitiría la exención de algunos impuestos, como Ingresos Brutos, y acceder a créditos del Banco Nación. Al mismo tiempo contemplaría el ingreso a Mendoza Activa, con algunos puntos de rebaja para promocionar la generación de parques industriales y el mejoramiento de los existentes. Está claro que el futuro de la industria y de la producción está dentro de los parques industriales.