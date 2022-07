Al empresariado local, Massa le genera “más confianza”

Luego de que Matías Guzmán renunciara al ministerio de Economía y fuera sucedido Silvina Batakis, se percibió en los empresarios mendocinos un gran desconcierto. Ahora, con la asignación de Sergio Massa al cargo de “superministro”, los representantes del sector empresario se muestran más proclives a pensar que el contexto macroeconómico puede empezar a mejorar.

Las primeras reacciones difieren según el sector, y pese a que todos se muestran cautos, a la espera de los primeros anuncios del nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, desde algunos espacios manifestaron una mayor confianza en la capacidad política de Massa para comenzar a resolver ciertos problemas.

Vitivinicultura

Horas antes del anuncio, el miércoles, representantes del sector vitivinícola participaron de una reunión con Sergio Massa, quien, como titular de la Cámara de Diputados de la Nación, les adelantó la posibilidad de convertirse en ministro y comentó que estaba proponiendo ser un súper ministerio, ya que se necesitaba concentrar esfuerzos.

El presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), Eduardo Sancho, opinó que la crisis actual de la Argentina no se debe tanto a un problema económico, sino más bien a una crisis política, asociada a la falta de confianza. “Si no se toman acciones rápido, ésta se pierde de inmediato. Massa genera confianza, pero su capacidad para implementar cambios dependerá del poder real que tenga”, subrayó.

En comparación, señaló que Silvina Batakis, desde afuera, se veía como alguien con conocimientos técnicos -aunque no del mismo nivel de Matías Guzmán- pero sin apoyo político. Massa, en cambio, se percibe como “alguien más fuerte y que conoce el poder desde adentro”.

Sobre los temas que surgieron en la reunión, que se extendió por dos horas, Sancho detalló que insistieron en la necesidad de contar con fondos para la lucha contra la Lobesia botrana. Se concluyó que el dinero estará disponible, con la condición de que la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina) presente el ante proyecto de ley para contar con financiamiento permanente. También hablaron sobre la importancia, no sólo para la vitivinicultura, sino para la salud de los argentinos, de que las gaseosas deban tener un porcentaje de jugo de frutas (entre otros, de uva).

Además, pidieron apoyo para discutir la denuncia por presunto dumping con el mosto, ya que planteó que es un tema político, porque antes se vendía a U$S 500 la tonelada y ahora a U$S 1.400. También charlaron sobre las trabas a las importaciones, aunque ya les habían adelantado que la situación iba a cambiar pasado el invierno, ya que el refuerzo del cepo se produjo por la necesidad de contar con reservas para importar gas y gasoil.

Por otra parte, insistieron en la eliminación de las retenciones a las exportaciones de vino, ya que es un producto con un gran valor agregado y, además, las ventas al exterior han venido cayendo en 2022. De hecho, Sancho expresó que esto es mejor que implementar un tipo de cambio diferencial, como el “dólar soja” y resaltó que no han solicitado un “dólar vino” porque el mecanismo no es trasladable a otras producciones.

El enólogo y bodeguero Alejandro Vigil publicó un tweet, el mismo jueves, cuando se conoció la designación de Massa, en el que pedía que tanto el ex presidente Mauricio Macri, como la vicepresidenta Cristina Fernández y el diputado Javier Milei, se mantengan en silencio y que el presidente Alberto Fernández tome las riendas.

Consultado por Los Andes sobre sus expectativas del nuevo ministro, manifestó, de modo personal y no como presidente de Wines of Argentina, que prefiere esperar a saber qué medidas va a tomar y si va a implementar un plan económico (inexistente hasta ahora), pero que, básicamente, pide un poco de sensatez. Vigil expresó que no se puede opinar sobre algo que aún no comienza, pero que la mayoría de los argentinos están esperanzados con que se produzca un cambio de rumbo que genere una mejor situación económica para los sectores productivos y la sociedad en general.

Economías regionales

El titular de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), Carlos Iannizzotto, comentó que, más allá de las personas, se necesita un cambio y que espera que los nuevos funcionarios que asumirán “tomen decisiones y tengan la valentía para poner las cosas en su lugar, a favor de la producción, el desarrollo, el crecimiento y el empleo”. También planteó la importancia de que haya acuerdos, seriedad y un plan económico.

En cuanto a la creación de un nuevo ministerio, que engloba a tres anteriores (Economía, Producción y Agricultura), consideró que la Nación está en una situación grave y que no se pueden tener miradas sectoriales. Por eso, si bien estimó que más adelante se puede rever, “hoy se necesita un cambio de timón”.

Y sumó que, desde Coninagro, ya le han pedido una audiencia a Massa para aportar propuestas y sugerencias, para que las economías regionales reciban el apoyo necesario, ya que tienen un impacto inmediato en la generación de mano de obra.

Vigil también prefirió hablar no sólo de vitivinicultura, sino de economías regionales, por la red de contención que generan, y resaltó que deben tener un buen crecimiento, sostenido y, sobre todo, sustentable. Y que seguirán teniendo ese objetivo.

Ganadería

Roberto Ríos, presidente del Clúster Ganadero, resumió sus expectativas: “que nos saque adelante”. Señaló que tal vez hoy, en la tradicional Exposición Rural de Palermo, se conozcan más novedades, pero que los productores mendocinos simplemente quieren un plan a mediano plazo, para saber si les conviene vender, porque hay mucha variación de precios producto de la incertidumbre.

“Casi nadie vende animales y nadie compra. Y el que vende, lo hace por necesidad de cubrir los costos fijos”, expresó. Es que, aunque hace unos días subió un 20% el precio de la hacienda, que había caído, los plazos de pago son de 30 a 60 días, y con las condiciones cambiantes sólo aceptan los que deben responder a compromisos. “Estamos esperando las medidas que anuncien el lunes, que nos dejen trabajar y que tengan reglas claras”, lanzó.

Comercio e industria

Alfredo Cecchi, titular de la Federación Económica de Mendoza (FEM), manifestó, a título personal, que Massa “es un hombre más del mercado, que tiene más que ver con el ‘establishment’ económico”. Asimismo, resaltó que tiene mejor diálogo y que lo han escuchado hablar de competitividad de las economías regionales y de equilibrio fiscal, por lo que tienen buenas expectativas sobre su desempeño.

Cecchi indicó que hace mucho que están pidiendo un cambio de modelo, porque lo que se ha estado haciendo hasta ahora ya se hizo y no funcionó, y que los empresarios necesitan previsibilidad y reglas claras. Hasta ahora, en cambio, ni el tipo de cambio ni la macroeconomía, ni las retenciones han favorecido el crecimiento.

Mariano Guizzo, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), indicó que lo más difícil del cambio es que hasta el jueves tuvieron reuniones, a nivel nacional con Daniel Scioli, para avanzar en temas que quedaron pendientes con Matías Kulfas, por lo que ahora deberán “barajar y dar de vuelta”.

Como una opinión personal, señaló que Massa es conocido por su caudal político y en la situación frágil en que se encuentra el país, por razones tanto internas como externas, es necesario dar un vuelco y para ello, la persona encargada debe tener todas las herramientas y poder decidir sobre la economía, la producción y otros sectores.

Pese a eso, indicó que los dólares seguirán faltando, al menos durante un mes más, hasta que termine el invierno, porque antes se importaba energía por U$S 300 millones y ahora por U$S 2.800. Y que también es complejo contar con diversos tipos de cambio formales e informales. En esta línea, Guizzo consideró que el tema se resuelve con consenso de todos los sectores del oficialismo y la oposición, y que Massa podría dar tranquilidad a los mercados.

Esto es necesario, planteó, porque a las industrias ya no les están entregando mercadería ni siquiera con remito -por la incertidumbre- y no cuentan con los insumos necesarios para producir, por las restricciones a las importaciones.