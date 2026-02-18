18 de febrero de 2026 - 22:59

Agroexportadores destacan avances en la licitación de la Hidrovía Paraguay–Paraná

Las entidades valoraron el trabajo técnico coordinado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y el acompañamiento de la ONU.

Hidrovía Paraná-Paraguay.
Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Entidades del sector agroexportador y portuario destacaron el avance del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraguay–Paraná y reafirmaron su disposición a colaborar para que la iniciativa concluya con éxito.

La Vía Navegable Troncal constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo argentino, ya que por allí se canaliza la mayor parte del comercio exterior del país, con impacto directo en la competitividad sistémica, los costos logísticos y la inserción internacional.

Durante 2025 se desarrolló un proceso técnico y participativo coordinado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que incluyó mesas de trabajo con representación pública y privada, además de una consulta formal de pliegos.

El gobierno nacional tomará el control de la hidrovía Paraguay Paraná durante un año.
Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, esas instancias permitieron abordar aspectos técnicos, ambientales, económicos y regulatorios del nuevo esquema concesional. Las entidades también destacaron el acompañamiento técnico de la UNCTAD, que aportó estándares y buenas prácticas internacionales para la elaboración de los pliegos.

Asimismo, subrayaron el inicio del proceso de conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, al considerar que su institucionalización permitirá garantizar transparencia, monitoreo permanente y diálogo público-privado en la etapa que comienza.

El próximo 27 de febrero vencerá el plazo para la presentación de propuestas en el marco de la licitación en curso, una fecha que marcará el inicio de una nueva etapa para la logística del comercio exterior argentino.

El documento institucional fue firmado por la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

