Aderpe Day: cómo las empresas de Mendoza se preparan para abastecer el crecimiento de la minería regional

Según explicó, el mercado se concentra actualmente en oro, plata, cobre y litio, y el desafío ahora es escalar ese crecimiento con una visión estratégica a largo plazo.

Hoffman señaló que las metas son ambiciosas: “El objetivo es llegar al año 2032 con exportaciones por 12.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero, mucha oportunidad”. Aun así, reconoció que el camino no será sencillo y que Argentina parte de una posición distinta respecto a otros países de la región como Chile: “Como alguien me decía el otro día, que sabe más que yo del tema minería, la cordillera no es simétrica. No existen las mismas oportunidades de los dos lados. Eso es claro, pero eso no quita que la oportunidad está”.

Frente a ese escenario, llamó a dejar de lado la pasividad y empezar a planificar.

“Volvemos a hacernos las preguntas: ¿de qué manera vamos a producir?”, interpeló. En este sentido, destacó que hay empresas que, aunque no estén en condiciones de invertir directamente en un proyecto minero, pueden y deben convertirse en proveedoras certificadas. “La idea es: invierto, pero invierto adentro, no afuera. ¿Cómo puedo ser parte de esa cadena de valor?”.

El rol de las cámaras empresarias fue especialmente resaltado.

“Otro rol que pueden jugar las cámaras es decir cuáles son las necesidades para certificarnos como proveedores aprobados para las empresas multinacionales”, explicó. Según Hoffman, para insertarse en la cadena minera, es necesario buscar activamente a las empresas que planean invertir en la región, entender sus requisitos y adaptar las capacidades locales a esos estándares: “¿Necesito normas? ¿Necesito cumplir con procesos?”.

También hizo referencia a la oportunidad que se abre para aquellas industrias que no están directamente vinculadas a la minería. “Puede haber alguna industria que no sea proveedora directa, pero sí indirecta. Necesitamos trabajar, alinear las capacidades con las normas del sector, generar alianzas estratégicas o incluso ofrecer soluciones innovadoras: logística, trazabilidad, servicios digitales, inteligencia artificial aplicada”, detalló.

“Tenemos que trabajar en cosas muy concretas y muy prácticas. Lo que pido es que nuestras empresas tienen que pensar en la próxima etapa”, subrayó. Para ello, insistió en que cada compañía debe proyectarse más allá de su presente: “Si hoy produzco 100, el día de mañana tengo que estar preparado para producir 200 o 300. No hay que mirar solamente la capacidad ociosa que tienen hoy, sino planificar cómo se llega a ese nuevo volumen”.

Talento, innovación y alianzas estratégicas para el futuro del sector

En otro tramo de su exposición, Hoffman remarcó la urgencia de construir una estrategia de largo plazo: “Esto no es otra cosa que adaptar lo que tengo hoy a lo que voy a necesitar mañana. Eso requiere un plan estratégico, y eso empieza por hacernos las preguntas correctas”.

Entre esas preguntas estratégicas mencionó: “¿Mi empresa está preparada para integrarse al ecosistema minero? ¿Conozco las oportunidades de innovación directa o asociadas? ¿Tengo una estrategia clara? ¿Cuento con el talento y las capacidades necesarias?”.

A la hora de hablar del capital humano, fue optimista respecto del potencial local: “¿Existen en Mendoza las capacidades? Yo creo que sí. Hay muchos jóvenes con ganas de desarrollarse. Hay que darles las oportunidades, las becas, la capacitación, los oficios. Eso también es tarea nuestra”.

Finalmente, instó a las cámaras empresarias, como Aderpe, a cumplir un rol activo en este proceso: “Tienen que ayudar a identificar las necesidades de certificación, conectar con las empresas internacionales y generar entornos de cooperación. Esa articulación público-privada es clave”.