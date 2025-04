Acuerdo con el FMI: llegan los dólares, pero hay dudas sobre la inflación y el tipo de cambio

El economista Nicolás Aroma del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza , expresó que esto puede significar “pan para hoy y hambre para mañana”. Es que el ingreso de dólares a las reservas del BCRA vía deuda es un mecanismo no es genuino sino artificial y financiero lo que tiene patas cortas. Es decir que si no se logra el ingreso de dólares por exportaciones o inversiones, la deuda contraída para solventar el Banco Central se podría ir mediante la intervención para mantener quieta la moneda norteamericana, algo que –junto con el Riesgo País- se ha incrementado cada vez más.

Devaluación y ajuste

En los hechos, para los ciudadanos esto implica mayor inflación con salarios que continúan por debajo de los aumentos y con pronóstico reservado. Aroma observó que habrá que ver la reacción actual, pero que los mercados vienen manifestando desconfianza lo que se nota en el aumento del dólar blue con el consiguiente impacto en precios. Es que de un modo u otro y antes o despúes, los especialistas consultados estimaron que habrá una corrección en el tipo de cambio lo que hará subir la inflación. Número que, por otra parte, no parece ir a cero como se esperaba sino más bien estancarse en torno al 3% mensual.

Raúl Mercau explicó que todavía no se conocen las condiciones que ha puesto el FMI a la Argentina, pero lo más probable es que estén en relación con el esquema cambiario. “No sabemos cuándo ni cómo, pero es probable que exista una corrección en esta línea”, observó Mercau. Con relación a esto, el profesional destacó que las especulaciones son que se pase a un esquema de flotación cambiaria con bandas de máximo y mínimo para poder intervenir o que se haga una corrección de un 5% lo que superaría el crawling peg del 1% anhelado por el Gobierno. Cualquiera sea el modo y el porcentaje, es probable que la devaluación se dé antes o después de las elecciones de octubre. “Cuándo va a ocurrir eso no se sabe y es probablemente lo que se haya estado negociando”, reflexionó Mercau.

Una devaluación por sí misma impacta necesariamente en precios a lo que se suma un contexto convulsionado que anticipa una recesión global que impactará en Argentina y el resto del mundo. Por otra parte, luego de una fuerte pérdida de poder adquisitivo con la suba del dólar de diciembre de 2023 y un ajuste feroz las perspectivas son poco alentadoras. Con fuerte ajuste en la obra pública, jubilaciones y empleo público junto a las dificultades de los salarios para ponerse a tono, este año se esperaba un repunte en el consumo. Ni la economía ni las personas están en condiciones de tolerar más restricciones, por lo que el Gobierno deberá desplegar sus mejores estrategias para hacer rendir estos dólares que ingresan como una nueva deuda al país.

Por último y a la espera de conocer la letra chica del acuerdo anunciado hoy, la Argentina tiene –según Mercau- un punto a favor que es el equilibrio fiscal y una balanza comercial de bienes a favor. En contra, tanto este economista como Nicolás Aroma destacaron que el país adquiere una nueva deuda, pese a que desde el Gobierno se asegura que no es así. Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que los fondos del FMI se utilizarían para dotar de dólares al BCRA en lugar de los papeles, títulos y bonos por lo que se cambiaría una deuda por otra y no habría nuevo endeudamiento real. No obstante, esto es una falacia ya que los 20.000 millones de dólares deberán ser devueltos a un FMI que es considerado más duro que antes y muchos creen que los dólares se utilizarán para intervenir este mercado. Por otra parte, no es lo mismo un crédito con el BCRA que con el FMI con quien, por otra parte, no hay vencimientos a la vista ni obligaciones que requieran un nuevo endeudamiento.