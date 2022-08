Actualizaron el salario de empleadas domésticas: esto deberían cobrar por hora

Este jueves 25 de agosto tuvo lugar la reunión, en el ministerio de Trabajo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, para negociar la paritaria 2022-2023. Se discutió un incremento para salarios del Servicio Doméstico que partían desde $362,50 por hora y $44.517,50 si se toma en cuenta el salario mensual con retiro para la categoría más baja (limpieza general), y que habían tenido solo un aumento del 15% este año, quedando por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Ahora bien, los nuevos valores solo podrán garantizarse a los empleados registrados debidamente que en la provincia alcanzan los 22.628 trabajadores (en su mayoría, mujeres), en 20.654 hogares, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT de mayo, publicadas en agosto), ya que el resto, quienes pertenecen al denominado sector “informal”, quedan sujetos a los tratos que hagan con sus empleadores.

Es que se trata de un sector con altos niveles de informalidad. Una referencia posible para entender el alcance de la misma, es que, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida de la DEIE (datos relevados durante 2019, publicada en julio de 2020), en Mendoza hay 58.125 personas ocupadas en el servicio doméstico, 11.510 en zonas rurales, y 46.615, en el ámbito urbano.

Si se contrastan los datos entre la SRT (22.621 trabajadores registrados a diciembre de 2019), y los que brinda la DEIE, se puede deducir que solo el 39% del servicio doméstico está registrado en la provincia, y la informalidad alcanza al 60% restante. Sin contar que, es posible que la situación haya tendido a agravarse, ya que en el mes de enero había poco más de 23.000 trabajadores registrados en alrededor de 21.000 casas.

Además, en nuestro país, el 76% de los trabajos domésticos no remunerados son realizados por mujeres, quienes dedican en promedio 6,4 horas diarias a dichas tareas, en comparación a las 3,4 horas que dedican los varones. Los datos provienen de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (ENUT) de 2013, ya que los resultados definitivos de la última ENUT llevada a cabo en 2021 todavía no se encuentran disponibles. Esta situación dio pie al programa “Registradas”, por el que el Gobierno Nacional cubre el 50% del salario de las empleadas domésticas por 6 meses para promover su “puesta en los libros”, pero aun así, no se ha visto un incremento en la registración.

Aumento del Salario Mínimo

Así, hasta el mes de agosto, los trabajadores de casas particulares, o “empleadas domésticas” (en su mayoría son mujeres) cobraron no menos de $362,50 por hora en agosto y $44.517,50 si se toma en cuenta el salario mensual. Además, se les debió abonar todos los conceptos de ley, y realizar los aportes a la obra social.

Sin embargo, los sueldos de los trabajadores domésticos están ligados a los incrementos que se otorgan en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y este en agosto quedó en $47.850, por lo que, al menos, se debería igualar esa cifra para la categoría más baja, y en septiembre superaría los $50.000.

Los próximos aumentos del Salario Mínimo

Septiembre: $51.200

Octubre: $54.550

Noviembre: $57.900

Además, se estableció que habrá una revisión en el mes de noviembre.

¿CÓMO CALCULAR TU SALARIO?

Los valores de las remuneraciones mensuales reguladas corresponden a una jornada de trabajo de 48 horas semanales

Si trabajás menos de 24 horas semanales , debés tener en cuenta el valor hora de la categoría que te corresponde y multiplicarlo por la cantidad de horas que trabajás.

Si trabajás más de 24 y menos de 48 horas semanales, tenés que hacer una regla de tres con el valor mensual de la escala.

Además, las empleadoras y los empleadores deberán abonar un adicional del 1% por año sobre los salarios mensuales para el personal doméstico. Esta liquidación es generalizada y abarca a todas las relaciones laborales vigentes. El concepto estará incluido como un nuevo ítem en los recibos de sueldo para facilitar su identificación.

Se deberá calcular el 1% por cada año trabajado y consignarlo en el ítem “Antigüedad”. El sistema emitirá el recibo final con todos los conceptos declarados.

A los fines del cálculo, se deberá considerar la antigüedad desde el 1° de septiembre de 2020 y se calculará sin efecto retroactivo.

Además, el servicio doméstico es compatible con la AUH ($ 5.866, valor neto general por niño) y la Tarjeta Alimentar, de manera que, trabajadoras con un/a hijo/a pueden acceder al cobro de $9000; o de $13.500 con dos pequeños a su cargo (siempre que no hayan más ingresos en la familia), pero esto lo deposita directamente la Anses en la cuenta del trabajador.

El Gobierno cubre medio salario por seis meses

El Gobierno extendió el periodo de inscripción al programa “Registradas” para empleadas domésticas, un subsidio que fue impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que otorga beneficios tanto a empleadores de trabajadores de casas particulares con el fin de que se los anote como es debido. En concreto, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses a cuenta del pago que realiza la parte empleadora.

El Programa Registradas fue creado junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género.

Está dirigido a:

Trabajadoras de casas particulares.

Empleadores que registren una nueva relación laboral.

Sus líneas de trabajo son:

Incentivo para la formalización y permanencia en el empleo: El Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora hasta $22.258,75 durante 6 meses a cuenta del pago que realiza la parte empleadora. Dicho monto se actualiza según las nuevas escalas salariales.Transferencia del porcentaje restante por la parte empleadora, pago de los aportes, contribuciones y ART y obligación de mantener el puesto de trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.

Bancarización de las trabajadoras de casas particulares: Apertura de una cuenta gratuita en Banco de la Nación Argentina y acceso a beneficios bancarios.

¿Cómo tramitar la obra social de empleada doméstica?

Esta registración además, permite que la trabajadora acceda a la obra social para los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico es la O.S.P.A.C.P. (Obra Social para el personal auxiliar de casas particulares) y sumar a sus hijos, por ejemplo, a la misma.

En la siguiente página web oficial se puede ver qué cubre el PMO en la actualidad. No obstante, si la empleada doméstica lo desea, puede elegir otra obra social o prepaga.

Con "Registradas" el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora hasta $22.258,75 durante 6 meses a cuenta del pago que realiza la parte empleadora. (La Voz /Archivo).

¿Quiénes pueden inscribirse a Registradas?

Las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 6 horas semanales o más en el mismo hogar.

Sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías “Personal para tareas específicas”, “Caseros y caseras” , “Asistencia y cuidado de personas” o “Personal para tareas generales”.

La parte empleadora debe tener ingresos brutos mensuales promedio, igual o inferior a $225.937.

Compatibilidades e incompatibilidades:

Registradas es compatible con:

Asignación Universal por Hijo.

Asignación Universal por Embarazo.

Tarjeta Alimentar.

Progresar.

Programa Potenciar Trabajo.

Otros programas.

Registradas no es compatible con:

Pensiones no contributivas por invalidez.

Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos.

Pensiones no contributivas por vejez.

¿Cómo y dónde inscribirse a Registradas?

Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre de 2022.

La parte empleadora podrá solicitar la inscripción a este programa en la página web de AFIP.