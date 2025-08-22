Aconcagua Energía lanzó una nueva etapa y canjeó con éxito sus bonos

La petrolera que opera en Mendoza y en otras áreas del país, logró validar su acuerdo con Tango Energy.

La compañía petrolera Aconcagua Energía completó con éxito el canje de sus bonos, con un respaldo de casi el 96%. Este porcentaje superó el mínimo requerido del 90% para validar su pacto con Tango Energy, según informó el diario La Nación.

En función de lo informado por la Comisión Nacional de Valores, más de la mitad de la deuda colocada fue de $228.000 millones y corresponde a obligaciones negociables, mientras que $181.500 millones están asociados a pasivos comerciales y fiscales.

Además, el 43% del total adeudado -unos $195.000 millones- tenía vencimiento dentro de los próximos 12 meses. En su momento la compañía comenzó un proceso de reestructuración de su deuda que finalizó un mes después con el anuncio del acuerdo con Tango Energy, una sociedad cocontrolada por AR Energy Resources (vinculada a la multinacional Trafigura) y Vista Energy (la compañía fundada por Galuccio) y de la que participa Pablo Iuliano, exCEO de YPF.

El convenio contemplaba una inyección de US$36 millones por parte de Tango Energy y el traspaso a su favor del 90% del capital accionario, condicionado a que al menos el 90% de los pasivos financieros y comerciales fuesen reestructurados. Gracias a este apoyo, la empresa obtuvo la liquidez indispensable para seguir adelante con la reorganización de sus deudas comerciales y financieras.

En Mendoza, Aconcagua Energía tiene importante presencia en Mendoza en el sector de la generación de petróleo y de la energía limpia. En el Upstream posee Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado Oriental Confluencia Sur. Además tiene proyectos fotovoltaicos.