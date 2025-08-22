22 de agosto de 2025 - 10:53

Aconcagua Energía lanzó una nueva etapa y canjeó con éxito sus bonos

La petrolera que opera en Mendoza y en otras áreas del país, logró validar su acuerdo con Tango Energy.

Yacimiento Mza Aconcagua Ener.jpg

Foto:

Aconcagua Energía
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La compañía petrolera Aconcagua Energía completó con éxito el canje de sus bonos, con un respaldo de casi el 96%. Este porcentaje superó el mínimo requerido del 90% para validar su pacto con Tango Energy, según informó el diario La Nación.

Leé además

Alfredo Cornejo, el único orador en un encuentro en Buenos Aires con los principales empresarios petroleros del país.

Cornejo en el Club del Petróleo: "Queremos recuperar la producción y atraer capital privado a Mendoza"

Por Redacción Economía
el mayor ladron de electricidad en la habitacion: consume mas energia que un televisor encendido toda la noche

El mayor ladrón de electricidad en la habitación: consume más energía que un televisor encendido toda la noche

Por Andrés Aguilera

En función de lo informado por la Comisión Nacional de Valores, más de la mitad de la deuda colocada fue de $228.000 millones y corresponde a obligaciones negociables, mientras que $181.500 millones están asociados a pasivos comerciales y fiscales.

Además, el 43% del total adeudado -unos $195.000 millones- tenía vencimiento dentro de los próximos 12 meses. En su momento la compañía comenzó un proceso de reestructuración de su deuda que finalizó un mes después con el anuncio del acuerdo con Tango Energy, una sociedad cocontrolada por AR Energy Resources (vinculada a la multinacional Trafigura) y Vista Energy (la compañía fundada por Galuccio) y de la que participa Pablo Iuliano, exCEO de YPF.

El convenio contemplaba una inyección de US$36 millones por parte de Tango Energy y el traspaso a su favor del 90% del capital accionario, condicionado a que al menos el 90% de los pasivos financieros y comerciales fuesen reestructurados. Gracias a este apoyo, la empresa obtuvo la liquidez indispensable para seguir adelante con la reorganización de sus deudas comerciales y financieras.

En Mendoza, Aconcagua Energía tiene importante presencia en Mendoza en el sector de la generación de petróleo y de la energía limpia. En el Upstream posee Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado Oriental Confluencia Sur. Además tiene proyectos fotovoltaicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán en septiembre con el aumento y el bono de $70.000.

Pensiones No Contributivas de ANSES: nuevos montos con aumento y fechas de pago Anses

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $750.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
LATAM Airlines suma un nuevo vuelo desde Mendoza

El nuevo vuelo al exterior que suma Mendoza: lo hará LATAM

Por Redacción Economía
Una reconocida marca volverá a producir tabletas de chocolate en el país tras 20 años

Una reconocida marca volverá a producir tabletas de chocolate en el país tras 20 años

Por Redacción Economía