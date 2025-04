Abril comenzó con un nuevo aumento en los combustibles: YPF aplicó un incremento promedio del 1,75%

En todos los casos se dio el incremento anunciado por la petrolera del 1,75%.

Cabe mencionar que después de la suba de marzo, la Argentina se ubicó como el tercer país con la nafta más cara de América del Sur, detrás de Uruguay y Chile, cuyo abastecimiento depende de importaciones.

Según el último relevamiento de la plataforma Global Petrol Prices, el litro de nafta en el país ronda en US$ 1,26, mientras que Uruguay está primero, con US$ 1,85; y Chile segundo, con US$ 1,37. Con aumentos también en el agua, la luz, el gas, el transporte público, los colegios privados y las prepagas que se anunciaron a nivel país -Mendoza tiene sus propios organismos en algunos casos-, se aleja la meta del Gobierno de alcanzar una inflación del 1%.

De esta manera, las consultoras prevén que marzo habría dado por encima del 2,4% de febrero, entre 2,5% y 2,9%.